Không thể thuyết phục được Elliot Anderson và Mateus Fernandes gia nhập sân Old Trafford, MU đã chuyển hướng sang Tielemans, tiền vệ 29 tuổi của Aston Villa.

Đây là bước ngoặt đáng chú ý trong chiến lược chuyển nhượng của "Quỷ đỏ", khi trước đó lãnh đạo CLB chủ trương ưu tiên những cầu thủ nằm trong độ tuổi từ 22 đến 26 để phục vụ kế hoạch lâu dài.

Tielemans chuẩn bị gia nhập MU với mức phí khoảng 35 triệu bảng Anh - Ảnh: SunSport

Nhà báo Emilia Hawkins cập nhật nóng: "Youri Tielemans dự kiến ​​kiểm tra y tế với MU vào ngày mai (14/7). Mức phí chuyển nhượng khoảng 35 triệu bảng."

Tình hình chuyển nhượng MU khá rối ren. Đội bóng từ chối bình luận về thông tin tiếp cận Tielemans cuối tuần qua, trong bối cảnh họ buộc phải thay đổi kế hoạch vì thương vụ Ederson đổ vỡ.

Tiền vệ người Brazil không vượt qua cuộc kiểm tra y tế, khiến Man United mất đi bản hợp đồng vốn được kỳ vọng sẽ hoàn tất ngay sau khi World Cup khép lại.

Red Devils đang nỗ lực cải tổ khu trung tuyến. Trong khi Manuel Ugarte - người được cho là sẽ rời CLB hè này lại dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn, khiến nhu cầu bổ sung nhân sự hàng tiền vệ càng trở nên cấp thiết.

Về phần Tielemans, tuyển thủ Bỉ vừa dừng bước tại tứ kết World Cup 2026 sau thất bại trước Tây Ban Nha. Anh gia nhập Aston Villa theo dạng chuyển nhượng tự do từ Leicester City hè năm 2023.

Ở tuổi 29, Tielemans sở hữu bề dày kinh nghiệm với 90 lần khoác áo tuyển Bỉ và hiện là đội trưởng của "Quỷ đỏ châu Âu".

Mùa vừa qua, anh ra sân 35 trận trên mọi đấu trường dưới thời HLV Unai Emery và tích lũy gần 250 lần thi đấu tại Premier League, trở thành một trong những tiền vệ giàu kinh nghiệm nhất giải đấu.