Chỉ còn đúng một tiền vệ trung tâm giàu kinh nghiệm là Kobbie Mainoo sau khi Casemiro rời đội và Manuel Ugarte bị đứt dây chằng chéo trước (ACL), MU đang đối mặt bài toán khó về nhân sự.

Thương vụ trị giá 35 triệu bảng chiêu mộ Ederson từ Atalanta gần như đổ bể, dù phía MU vẫn phủ nhận thông tin do các nhà báo Italia đưa ra.

Mason Mount sẽ được kéo đá lùi sâu ở hàng tiền vệ - Ảnh: SunSport

Rất may cho Michael Carrick là "Quỷ đỏ" đã đạt thỏa thuận trị giá 50 triệu bảng với Chelsea để chiêu mộ Andrey Santos, người có 13 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa trước.

Ở giai đoạn cuối mùa 2025/26, Mason Mount từng được bố trí đá tiền vệ trung tâm trong trận hòa 0-0 với Sunderland và chiến thắng 3-0 trước Brighton.

Gia nhập MU từ Chelsea hồi tháng 7/2023 với kỳ vọng đá cặp cùng Casemiro, Mount vốn là một cầu thủ sáng tạo hơn là tiền vệ trung tâm thuần túy.

Tuy nhiên, màn trình diễn tích cực của tuyển thủ Anh cuối mùa trước giúp anh củng cố vị trí tại Old Trafford. HLV Michael Carrick đánh giá cao tinh thần thi đấu, cường độ hoạt động cũng như sự đa năng của cầu thủ 27 tuổi.

Theo kế hoạch, Mount sẽ đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm của MU trong giai đoạn tiền mùa giải, khi Kobbie Mainoo chỉ hội quân cùng toàn đội từ ngày 9/8.

Mainoo chưa ra sân phút nào tại World Cup 2026. Thậm chí, HLV Thomas Tuchel còn ưu tiên đưa hậu vệ phải Reece James vào đá ở hàng tiền vệ trong chiến thắng Na Uy tại tứ kết.