Gia nhập sân Old Trafford hè 2024 với mức phí 35 triệu bảng, Zirkzee là bản hợp đồng lớn đầu tiên của MU trong kỷ nguyên Sir Jim Ratcliffe.

HLV Ten Hag muốn đưa cậu học trò đồng hương về để củng cố hàng công. Tuy nhiên, Zirkzee chỉ ghi được 7 bàn sau 49 lần ra sân mùa trước.

Zirkzee muốn rời MU để được chơi bóng thường xuyên - Ảnh: James Gill

Kể từ lúc Ruben Amorim ngồi vào ghế nóng, cựu chân sút Bologna ít khi được trọng dụng. Đến hè vừa qua, đội bóng thành Manchester còn bổ sung thêm 3 chân sút là Mbeumo, Cunha và Sesko.

Mail Sport cho hay, việc thiếu thời gian thi đấu khiến Zirkzee sốt ruột, bởi anh muốn được chơi bóng thường xuyên để có suất trên tuyển Hà Lan dự VCK World Cup 2026.

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, đại diện Zirkzee đã có cuộc thảo luận tích cực với Giám đốc thể thao AS Roma - Ricky Massara cùng HLV trưởng Gian Piero Gasperini.

Gasperini trấn an Zirkzee rằng, anh sẽ phù hợp sơ đồ 3-4-2-1 mà ông đang áp dụng cho đội bóng áo bã trầu. Ông cũng đảm bảo thời gian thi đấu cho tiền đạo 24 tuổi này ở môi trường mới.

Nguồn tin trên cũng khẳng định, Joshua Zirkzee sẽ chuyển đến Roma vào giữa tháng 1, sau khi MU chào đón sự trở lại của Amad Diallo và Bryan Mbeumo sau AFCON.

AS Roma đang tìm cách đạt thỏa thuận mượn trong 6 tháng, kèm theo điều khoản mua đứt Zirkzee vào hè 2026 với mức phí khoảng 35 triệu bảng Anh.

Điều đó đồng nghĩa, MU có thể thu hồi được phần lớn số tiền họ đầu tư vào chân sút người Hà Lan.