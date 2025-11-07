Tổ chức CIES – Trung tâm Nghiên cứu Thể thao quốc tế, vừa công bố bảng định giá mới nhất cho các cầu thủ trẻ châu Âu – dưới 20 tuổi.

Kết quả, dù là cái tên ai cũng có thể đoán ra được – Lamine Yamal, nhưng con số đi kèm vẫn gây ra sự ngạc nhiên đáng kể: ngọc quý Barca có giá thị trường hiện nay là 350 triệu euro, cao gấp 3 lần so với bất cứ cầu thủ nào cùng thế hệ.

Bộ ba Barca: Lamine Yamal, Raphinha và Pedri có tên trong danh sách đề cử The Best 2025 của FIFA. Ảnh: FCB

Lamine Yamal ‘phát sáng’ từ EURO 2024 và ngày càng được nhắc đến nhiều hơn sau mùa giải 2024/25 bùng nổ cùng Barca, cũng như khi anh chàng bước vào ngưỡng 18 tuổi.

Không còn cảnh cậu nhóc Lamine Yamal đi đá EURO 2024 tại Đức vẫn mang sách vở để học bài, thời gian qua là một Yamal nổi tiếng sớm dính ồn ào mở tiệc sinh nhật 18 sang chảnh, yêu đương, khiêu khích đối thủ và cả những mối lo ngại chấn thương cho anh nếu không giữ được kỷ luật nghiêm ngặt,...

Dù chịu không ít sức ép nhưng ở trận đấu mới nhất, Lamine Yamal một lần nữa chứng tỏ khả năng của mình trên sân cỏ, gồng gánh để Barca thoát thua Club Brugge (hòa 3-3) trên đất Bỉ.

Sau trận anh chàng tuyên bố chắc chắn sẽ trở lại với phong độ tốt nhất và những đồn đại anh chấn thương xương mu không thể khỏi hay buồn chuyện này chuyện kia “đều là dối trá” khiến Hansi Flick và Barca không khỏi vui mừng.

Bên cạnh Yamal, Barca còn có sao trẻ Cubarsi vượt mốc giá trị 100 triệu euro. Ảnh: AS

Lamine Yamal chắc chắn sẽ còn chơi tốt hơn nữa nếu anh tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện bản thân hơn và Barca sẽ không đời nào để mất viên ngọc quý của họ.

Ngoài Lamine Yamal, Barca còn có một cầu thủ khác vượt mốc giá trị 100 triệu euro, là Pau Cubarsi (113 triệu euro), trong khi Real Madrid có Franco Mastantuono (102 triệu euro).

Ngoại hạng Anh có 4 cái tên chen chân vào danh sách top 10, gồm Estevao Willian (Chelsea), bộ đôi Ethan Nwaneri và Miles Lewis-Skelly của Arsenal, cùng Lucas Bergvall (Tottenham).

Danh sách cụ thể top 10 cầu thủ trẻ giá trị nhất thế giới:

1. Lamine Yamal (Barca): 350 triệu euro

Estevao Willian (Chelsea): 118 triệu euro

3. Pau Cubarsi (Barca): 113 triệu euro

4. Franco Mastantuono (Real Madrid): 102 triệu euro

5. Warren Zaire-Emery (PSG): 92 triệu euro

6. Ethan Nwaneri (Arsenal): 88 triệu euro

7. Miles Lewis-Skelly (Arsenal): 85 triệu euro

8. Geovany Quenda (Sporting): 80 triệu euro

9. Endrick (Real Madrid): 73 triệu euro

10. Lucas Bergvall (Tottenham): 68 triệu euro