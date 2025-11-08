Thủ lĩnh của “Quỷ đỏ”

MU bước vào chuyến làm khách trên sân Tottenham với hành trang là 4 trận bất bại liên tiếp ở Premier League, trong đó có 3 chiến thắng.

Sự hồi sinh ấy mang đậm dấu ấn của nhiều cá nhân, nổi bật là các tân binh Bryan Mbeumo, Senne Lammens.

Casemiro phòng ngự hay, tấn công hiệu quả. Ảnh: MUFC

Dù vậy, nếu phải chọn một điểm tựa chiến thuật giúp đội của Ruben Amorim đứng vững và dần ổn định, cái tên Casemiro là không thể bỏ qua.

Ở tuổi 33, tiền vệ người Brazil chứng minh giá trị của mình qua kinh nghiệm, cũng như tầm ảnh hưởng chiến thuật trong cách đội vận hành.

Từ khi Amorim tới Old Trafford, MU thay đổi hoàn toàn lối chơi. Hệ thống phòng ngự 4 người chuyển thành 3-4-2-1.

Sự thay đổi ấy đòi hỏi một người giữ vai trò “mỏ neo” để cân bằng tuyến giữa, vừa hỗ trợ trung vệ, vừa bảo vệ khu trung tuyến khi hai cầu thủ chạy cánh dâng cao. Casemiro chính là người đảm nhận vai trò này.

Trong 10 vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2025/26, cựu cầu thủ Real Madrid chính 8 trận, ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo. Thống kê ấn tượng với một tiền vệ trụ.

Quan trọng hơn, khi Casemiro hiện diện, MU chỉ để lọt lưới trung bình 1 bàn mỗi 110 phút. Ngược lại, khi anh vắng mặt, đội nhận bàn thua sau chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

Sự khác biệt ấy phản ánh đúng bản chất Casemiro. Anh là máy quét, giữ nhịp độ và định hình cự ly đội hình.

Ruben Amorim không yêu cầu Casemiro pressing tầm cao hay chạy nhiều như các tiền vệ trẻ. Thay vào đó, ông xây dựng hệ thống xoay quanh khả năng đọc trận đấu của anh.

Casemiro đảm bảo cho chiến thắng. Ảnh: MUFC

Khi MU triển khai bóng, Casemiro thường lùi sâu giữa hai trung vệ, giúp đội thoát pressing và mở hướng phản công. Nếu mất bóng, anh lập tức trở lại đúng vị trí “số 6”, chặn đường chuyền vào trung lộ.

Người đảm bảo cho chiến thắng

Sir Jim Ratcliffe từng chỉ trích việc mua những cầu thủ lớn tuổi như Casemiro (hiện 33 tuổi). Tuy nhiên, lúc này ông không thể không thừa nhận giá trị mà anh mang lại.

Trên sân, Casemiro không còn tốc độ hay sức bền như thời Real Madrid, nhưng anh bù lại bằng kinh nghiệm trận mạc. Sự điềm tĩnh của anh giúp các tân binh Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko tự tin và dễ dàng hòa nhập.

Trong những thời khắc nóng bỏng – như trận thắng 2-1 trên sân Liverpool; thắng Chelsea 2-1 tại Old Trafford – anh là người ra hiệu giữ nhịp, làm chậm trận đấu và kéo cả đội về đúng cấu trúc phòng ngự.

Mùa trước, trong 4 trận đầu tiên với các đội thuộc nhóm “Big 6”, MU chỉ giành 1 điểm. Mùa này, “Quỷ đỏ” thắng 2 trong 4 cuộc chạm trán với các đối thủ lớn. Một bước chuyển mình quan trọng mà Casemiro là điểm nhấn.

Casemiro là thủ lĩnh MU. Ảnh: MUFC

Trận gặp Tottenham (19h30 ngày 8/11) sẽ là bài kiểm tra lớn. Spurs của Thomas Frank có lối đá hiện đại, biết kiểm soát bóng khi cần, hoặc pressing cường độ cao với nguồn năng lượng dồi dào.

Trong cuộc chiến ấy, vốn thiên về thể lực, khối óc Casemiro càng thêm quan trọng. Sự thể hiện của anh sẽ quyết định lối chơi mà Ruben Amorim mong muốn.

Mùa hè vừa qua, Casemiro vẫn đối mặt nhiều nghi ngờ, là nhân vật chính trong rất nhiều tin đồn chuyển nhượng. Thực tế chứng minh anh đang là nhân tố không thể thay thế ở tuyến giữa.

Casemiro ghi bàn trong 2 trận gần nhất cho MU. Ở Premier League, chỉ có Mbeumo (4) có nhiều pha lập công hơn anh trong nội bộ “Quỷ đỏ”.

Ruben Amorim vừa nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng 10 ở Ngoại hạng Anh, Mbeumo là cầu thủ hay nhất. Chính Casemiro là nền tảng cho những giải thưởng này.