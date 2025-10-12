Ngôi sao 21 tuổi là mắt xích quan trọng trên hàng tiền vệ Crystal Palace, giúp đội bóng phía Nam London gây ấn tượng mạnh trong năm 2025.

Thực tế, Wharton mới chuyển đến sân Selhurst Park từ Blackburn hồi đầu năm 2024 với mức phí 22 triệu bảng Anh.

Adam Wharton trong tầm ngắm MU - Ảnh: CPC

Wharton nhanh chóng khẳng định vị thế trên đội một và trở thành một trong những tiền vệ triển vọng nhất xứ sương mù.

Nguồn tin độc quyền từ Daily Star cho hay, HLV Ruben Amorim đang theo dói sát sao phong độ của Adam Wharton.

Thuyền trưởng MU muốn bổ sung thêm nhân sự chất lượng cho tuyến giữa Quỷ đỏ, trong bối cảnh cả Casemiro và Kobbie Mainoo có thể ra đi hè tới.

Bản báo cáo từ ban tuyển trạch Quỷ đỏ cho hay, Amorim nghĩ Wharton sẽ thành công tại Old Trafford, dù môi trường áp lực hơn hẳn so với Crystal palace.

Đội bóng thành Manchester tin rằng, mức giá 60 triệu bảng đủ sức thuyết phục Palace bán lại Adam Wharton.

Kể từ ngày chuyển đến Selhurst Park, Wharton đã 53 lần ra sân và có 6 pha kiến tạo. Anh góp công lớn giúp "chú đại bàng" vô địch FA Cup mùa trước.