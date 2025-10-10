Lấy Arteta làm hình mẫu

Tại Old Trafford, người ta lại nói về sự kiên nhẫn. Không phải thứ kiên nhẫn mơ hồ được hát lên mỗi khi đội thua, mà là niềm tin được đo bằng năm tháng và hàng trăm triệu bảng.

Sir Jim Ratcliffe, đồng chủ sở hữu MU, tin rằng Ruben Amorim vẫn là người phù hợp để vực dậy “Quỷ đỏ”. Ông không ngần ngại lấy Mikel Arteta làm tấm gương: “Tôi sẽ cho anh ấy 3 năm”.

Sir Ratcliffe bảo vệ Ruben Amorim. Ảnh: Imago

Ngày 1/11 tới, Amorim tròn một năm ngồi ghế nóng ở Old Trafford – gần 365 ngày trôi qua của thất vọng, những cảm giác tiêu cực lấn át niềm tin, nhiều trận thua muối mặt, và những bản hợp đồng khổng lồ không mang lại giá trị tương xứng.

Thế nhưng, Ratcliffe vẫn chọn con đường dài hạn. “Người ta từng đòi sa thải Sir Alex Ferguson trong 2 năm đầu tiên”, tỷ phú giàu nhất nước Anh nói trên podcast The Business của The Times.

Sir Ratcliffe nhấn mạnh: “Nhìn Arteta mà xem – anh ấy cũng từng sống sót qua những ngày tăm tối ở Arsenal. Bóng đá bị chi phối bởi kết quả, nhưng chúng ta phải nhìn xa hơn. Ruben cần 3 năm để chứng minh ông ấy thật sự giỏi”.

Khi được hỏi liệu ông có thật sự kiên nhẫn đến vậy không, Ratcliffe không ngần ngại: “Có. Bóng đá không thể thành công chỉ sau một đêm. Một CLB như MU không thể hành động bốc đồng chỉ vì vài cây bút phê phán mỗi tuần”.

Ruben Amorim đến Manchester vào tháng 11/2024, theo bản hợp đồng hai năm rưỡi cùng điều khoản đền bù khổng lồ: 12 triệu bảng nếu bị sa thải trước kỷ niệm một năm.

Dù chỉ sở hữu 27,7% cổ phần, Sir Ratcliffe vẫn nắm toàn quyền điều hành mảng thể thao của CLB. Việc sa thải Erik ten Hag đến bổ nhiệm Ruben Amorim đều nằm trong tay ông.

Thế nhưng, những con số của Amorim chưa thể khiến người Manchester tin tưởng. Kể từ khi ông tiếp quản đội bóng, chỉ có Tottenham và West Ham giành ít điểm hơn MU trong nhóm các CLB trụ hạng liên tiếp ở Premier League: 37 điểm, một con số đáng lo.

Ruben Amorim chưa tạo được ổn định. Ảnh: Imago

Trong 8 tháng gần đây, đội chủ sân Old Trafford chỉ thắng 6 trận Ngoại hạng Anh – và tất cả đều có chú thích nhỏ: thắng 2 đội xuống hạng (Ipswich, Leicester), 2 đội chơi thiếu người (Aston Villa, Chelsea), và hai tân binh (Burnley, Sunderland).

Sau 34 trận Ngoại hạng Anh, họ chỉ thắng 10, thua 17 (hiệu số 41-53) – tỷ lệ thấp nhất đối với một HLV chính thức của MU kể từ Thế chiến II.

Amorim cũng bỏ lỡ cơ hội cứu mùa giải 2024/25 khi thua Tottenham trong trận chung kết Europa League – trận thua khiến họ mất luôn vé dự cúp châu Âu.

Tham vọng dài hạn

Ratcliffe không né tránh những lời chỉ trích. Ông biện minh rằng cần thay đổi triệt để văn hóa ở Old Trafford: “Chi phí đã vượt quá giới hạn. Có nhiều người tuyệt vời ở đây, nhưng cũng có sự tầm thường”.

Ông lập luận: “Tôi bị chê vì cắt bỏ các bữa ăn miễn phí, nhưng chẳng ai từng mời tôi ăn miễn phí cả. Một CLB bóng đá có hai phần: kinh doanh và thể thao. Càng có tiềm lực tài chính, bạn càng xây được đội bóng mạnh hơn”.

Mục tiêu của người sáng lập tập đoàn INEOS là dài hạn. “Giống như xe F1 – xe càng tốt, chạy càng nhanh. Đội hình càng chất lượng, bóng đá càng hay. Chúng tôi đang xây nền tảng bền vững để sau này MU trở lại đỉnh cao, lâu dài và ổn định”.

Mùa hè vừa qua, MU đầu tư cho tương lai lâu dài. Ảnh: MUFC

Mùa hè 2025, MU chi hơn 200 triệu bảng mua Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Senne Lammens. Dù vậy, đội vẫn đứng thứ 10 với vỏn vẹn 10 điểm sau 7 vòng Ngoại hạng.

Ngoài ra, họ bị loại sớm ở League Cup bởi đội hạng Tư. Đây là chuỗi thành tích tầm thường nối dài từ mùa trước. Một thống kê ám ảnh: đã hơn một năm, MU chưa thắng nổi 5 trận liên tiếp ở mọi đấu trường.

Người hâm mộ MU giờ có lẽ đã quen với chờ đợi. Ratcliffe muốn biến niềm chờ đợi đó thành triết lý. Giống như Arsenal từng chịu đựng 2 năm đầu tiên đầy sóng gió của Arteta, trước khi tìm lại bản sắc.

Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: Amorim có thể trở thành Arteta mới của MU không? Những ý kiến khác phản biện: chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa có danh hiệu lớn nào với Arsenal, ngoài 1 FA Cup và 2 Siêu cúp Anh.

Ratcliffe – người tin vào kế hoạch ba năm – có vẻ chọn đứng về phía thời gian, không phải dư luận. Dù vậy, nếu cứ thua dần đều, dư luận có thể khiến ông không còn bảo vệ được Amorim.