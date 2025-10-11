Khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho trận gặp Ireland ở vòng loại World Cup 2026, Bruno Fernandes đưa ra tuyên bố về tương lai với MU.

Gần đây, một lần nữa xuất hiện những tin đồn về khả năng Bruno Fernandes và MU chia tay nhau, với đích đến có thể là bóng đá Saudi Arabia.

Bruno Fernandes khẳng định không rời MU. Ảnh: Imago

Hồi mùa hè vừa qua, Bruno Fernandes từng từ chối chuyển nhượng sang Saudi Pro League. Lần này, anh cũng giữ nguyên lập trường.

Theo giải thích của Bruno Fernandes, việc anh từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ Trung Đông không hề liên quan đến tương lai sự nghiệp quốc tế hay suất tham dự World Cup 2026.

“Tôi không đóng cánh cửa đến Saudi Arabia vì World Cup. Điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Đơn giản là tôi muốn ở lại MU, và CLB cũng muốn tôi ở lại. Mọi chuyện chỉ có vậy”, Bruno nhấn mạnh.

Lời khẳng định dứt khoát này đã làm rõ lập trường của tiền vệ 31 tuổi. Đối với Bruno, lòng trung thành và cam kết với “Quỷ Đỏ” quan trọng hơn nhiều so với khoản đãi ngộ tài chính khổng lồ mà các đội bóng Saudi Arabia có thể mang lại.

Cựu tiền vệ Sporting Lisbon coi trọng vai trò thủ lĩnh và mong muốn tiếp tục cống hiến cho tham vọng phục hưng của đội chủ sân Old Trafford.

Khi được hỏi về khả năng ra đi vào cuối mùa giải, Bruno cũng gạt bỏ mọi suy đoán: “Đó là một kịch bản không thể tưởng tượng được, bởi vì chưa hề có cuộc thảo luận nào về vấn đề này với tôi”.

Bruno Fernandes khẳng định: “Tôi thích tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Tôi hạnh phúc với nơi mình đang ở, nếu không tôi đã không chọn ở lại. Những tin đồn đó không hề ảnh hưởng đến tôi”.

Với tư cách là linh hồn trong lối chơi mà Ruben Amorim xây dựng, và mang băng đội trưởng MU, quyết định từ chối “núi tiền” để tiếp tục chiến đấu tại Old Trafford của Bruno Fernandes củng cố vững chắc vị thế của anh trong lòng người hâm mộ.

Bruno Fernandes vẫn giữ nguyên sự tập trung cao nhất vào việc giúp MU vượt qua giai đoạn khó khăn và hướng tới những danh hiệu lớn, nhất là khi Sir Jim Ratcliffe cam kết dự án với Amorim.