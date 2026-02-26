Theo tờ Bild, sao tuyển Đức đang chơi cho Dortmund – Felix Nmecha, được cả MU và Chelsea theo sát, cân nhắc chiêu mộ anh ở chuyển nhượng hè này.

Nmecha đang có chiến dịch sung mãn nhất trong sự nghiệp, góp mặt trong tất cả 35 trận của Dortmund và ghi được 5 bàn thắng, có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 88%. Nhưng đây cũng có thể là mùa giải cuối cùng của anh cho đội bóng áo vàng – đen.

MU đưa Nmecha vào danh sách mua sắm hè này, nhưng giá cho tiền vệ tuyển Đức không hề rẻ. Ảnh: Transfer News Live

Nguồn trên cho biết, trước sự quan tâm của MU, Chelsea và các đội bóng khác, Dortmund sẵn sàng để Felix Nmecha – có hợp đồng đến hè 2028, ra đi. Tuy nhiên, giá cho ngôi sao 25 tuổi này không hề rẻ - 70 triệu euro, gấp đôi số tiền họ đã bỏ ra để mua anh cách đây 3 năm từ Wolfsburg.

MU dự kiến có kỳ chuyển nhượng hè 2026 vô cùng bận rộn và náo nhiệt, khi mục tiêu lấy vé Cúp C1 mùa tới, ngày một khả thi kể từ khi Carrick đến thay Amorim vào tháng trước.

Với việc Casemiro xác nhận rời vào cuối mùa, Urgate thiếu thuyết phục, đội ngũ tuyển dụng MU tập trung cải thiện tuyến giữa, và Felix Nmecha là một trong những mục tiêu được nhắm đến.

Nmecha sở hữu chiều cao lý tưởng (1m90), lợi thế trong các pha không chiến cũng như có thể chơi đa năng – có thể chơi ở cả vị trí tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công. Đây là các đặc điểm được MU đánh giá cao, nhưng họ đồng thời cũng phải cân nhắc, so sánh với các mục tiêu khác, bao gồm cả yếu tố giá cả.

'Quỷ đỏ' rất thích Elliot Anderson của Nottingham Forest nhưng Man City được cho mới là đội đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của sao trẻ 23 tuổi. Ảnh: Man City Fever

Trong kế hoạch tái thiết hàng tiền vệ ở Old Trafford, có một mục tiêu mà theo nhiều nguồn tin khác nhau, được MU vô cùng thích, đó là Elliot Anderson của Nottingham Forest.

Teamtalk cho biết, MU hiểu rằng không dễ gì có được sao trẻ 23 tuổi này. Lý do, cầu thủ người Anh nhận được nhiều ‘ông lớn’ chờ sẵn, trong đó có Real Madrid, Man City, Liverpool, Chelsea,…

Có thông tin, Man City đang dẫn đầu cuộc đua giành Anderson, đã liên hệ với người đại diện của anh và chuẩn bị đưa ra lời đề nghị cho thương vụ chuyển nhượng. Mức giá cầu thủ đang chơi cho Nottingham Forest từ 80-100 triệu bảng (gần 115 triệu euro).

Anderson được cho sẵn sàng chuyển đến chơi bóng ở Etihad, ngay cả khi Pep Guardiola ra đi vào cuối mùa giải.