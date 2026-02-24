Trên sân Everton, số phận lại gọi tên Sesko xuất hiện làm người hùng cho MU, sau khi sao trẻ 22 tuổi được tung vào sân thay Amad Diallo ở phút 58.

Bàn thắng đẹp mắt (và duy nhất của trận đấu) được Sesko ghi ở phút 71, từ đường chuyền của Mbeumo, giúp ‘Quỷ đỏ’ bỏ túi thêm 3 điểm, giữ vị trí thứ 4 Ngoại hạng Anh, chỉ còn cách Aston Villa xếp trên 3 điểm.

Sesko một lần nữa mang về 3 điểm quan trọng cho MU sau khi vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: MUFC

Ở vòng đấu trước cũng chính Sesko cứu MU thoát thua West Ham (hòa 1-1). Và người ta cũng không quên trận cầu cảm xúc, chân sút Slovenia mang về thắng lợi 3-2 cho đội nhà ở phút 90+4.

Với việc liên tục lập đại công - ghi 3 bàn trong 4 trận gần nhất, giới chuyên môn và người hâm mộ MU đều cho rằng, Sesko phải được đá chính. Carrick đã lên tiếng về điều này:

“Tôi hiểu vì sao mọi người làm lớn chuyện và nói nhiều về việc đó, nhưng tôi có mối quan hệ tất tốt với Sesko. Chúng tôi có nhiều cuộc trao đổi thẳng thắn và cậu ấy đang ở trạng thái rất tốt.

Gần đây, Sesko có những bước tiến vượt bậc, nhất là số bàn thắng và tầm ảnh hưởng trên sân với MU. Tôi thực sự rất mừng với sự tự tin có được của cậu ấy hiện nay. Và tất nhiên chúng tôi phải biết cách quản lý điều đó.

Một phần công việc của tôi là giúp Sesko tiến bộ từng bước, ngày một phát triển và trưởng thành hơn với tư cách là một cầu thủ.

Carrick đang sử dụng Sesko một cách khôn ngoan, cũng như tìm cách để phát huy sức mạnh chung của MU. Ảnh: MUFC

MU sở hữu một số tiền đạo giỏi nên quyết định để ai ra sân từ đâu luôn được tôi cân nhắc kỹ. Sesko dĩ nhiên muốn được đá chính, nhưng cậu ấy không có vấn đề gì với lựa chọn của đội cả. Tôi thực sự đánh giá rất cao thái độ và nỗ lực tập luyện của cậu ấy.

Sesko khi vào sân đã làm được những điều thực sự ấn tượng. Cậu ấy kết thúc trận đấu với sự tự tin và niềm tin cao độ. Pha dứt điểm lạnh lùng vào lưới Everton phần nào cho thấy phong độ hiện tại của Sesko. Điều đó thật tuyệt cho MU”.

Có thể thấy, Carrick nhanh chóng nhìn ra rất nhiều tiềm năng ở Sesko nhưng đã xác định sử dụng sao trẻ này một cách khôn ngoan, thay vì tận dụng tất thảy chỉ cho lợi ích phía trước. Ông sẽ từng bước để chân sút 22 tuổi phát huy và tỏa sáng hết khả năng của mình với MU.