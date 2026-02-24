Senne Lammens đích thị là bản hợp đồng mùa hè 2025 quá hời của MU, với phong độ ấn tượng, bắt mỗi lúc thêm hay, dù mới 23 tuổi. Anh chàng giữ sạch lưới 3 trong 6 trận gần nhất của ‘Quỷ đỏ’ – cũng là từ thời điểm được dẫn dắt bởi Carrick (thay Amorim từ tháng 1/2026).

Lammens có trận đấu xuất sắc trước Everton. Ảnh: MUFC

Ở trận đấu mới nhất, Lammens trước sức ép của chủ nhà Everton vẫn chơi hết sức bình tĩnh, xử lý khôn ngoan, cùng các đồng đội giữ vững cầu môn MU, được vinh danh là Cầu thủ hay nhất trận đầy xứng đáng.

“Bạn không thể mong đợi gì hơn thế nữa. Lammens đã chơi thật xuất sắc trước Everton”, Carrick tự hào nói về học trò.

Nhà cầm quân 44 tuổi nói thêm: “Cậu ấy có kỹ năng tốt, bắt bóng chắc tay, chơi bình tĩnh và điềm đạm, lao ra đấm bóng giải nguy lúc cần và giúp đội ổn định lại. Sesko có màn trình diễn tuyệt vời và tôi rất mừng cho cậu ấy”.

Bản thân Lammens chia sẻ sau trận: “Chúng tôi đã lường trước MU sẽ không dễ đối phó các quả phạt góc, tình huống cố định khi đấu Everton. Xử lý các pha bóng bổng vốn là điểm mạnh của tôi, nhưng hôm nay thì hơi bị nhiều thật!

Thủ môn 23 tuổi người Bỉ hiểu rằng chỉ cần anh và đồng đội thủ chắc chắn, hàng công MU có thể tạo ra sự khác biệt. Ảnh: MUFC

Hôm nay chúng tôi đã nỗ lực, phòng ngự cùng nhau. Chúng tôi biết mình đã không chơi tốt nhất, đặc biệt là trong hiệp 1. Nó thật khó khăn. MU cần phải chơi tốt hơn, giữ bóng chắc hơn”.

Theo thủ thành 23 tuổi, chỉ cần MU làm được điều cốt yếu này, chiến thắng sẽ đến với họ ngày một nhiều hơn:

“Nếu MU phòng ngự tốt và không để mất bóng dễ dàng, thì hàng công của chúng tôi hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt.

Kể từ khi Carrick xuất hiện, chúng tôi đã cùng nhau phòng ngự ngày một tốt lên nhiều hơn. Chúng tôi hiểu rằng, nếu tôi và hàng thủ giữ sạch lưới, thì cơ hội chiến thắng của MU rất cao”.