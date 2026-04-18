Điều đó đồng nghĩa, HLV Michael Carrick sẽ thiếu 4/5 trung vệ quan trọng trong chuyến làm khách đến sân Stamford Bridge ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Leny Yoro cùng De Ligt chấn thương, còn Maguire và Lisandro Martinez dính án treo giò. Hiện họ chỉ còn duy nhất một cái tên lành lặn là Ayden Heaven.

Yoro vừa dính chấn thương trong quá trình tập luyện - Ảnh: PA

Nguồn tin từ SunSport cho hay, với chấn thương mới nhất mà Yoro gặp phải trong quá trình tập luyện, tài năng trẻ người Pháp có thể nghỉ thi đấu đến hết mùa.

Nếu Yoro không ra sân, Heaven có thể đá cặp với Luke Shaw, người từng chơi ở vị trí trung vệ trong sơ đồ bốn hậu vệ thời HLV Erik ten Hag.

Diogo Dalot sẽ được trở lại đội hình xuất phát, nhưng thi đấu bên hành lang cánh trái, còn Noussair Mazraoui tiếp tục án ngữ cánh phải.

Michael Carrick cũng gấp rút gọi trung vệ trẻ Tyler Fredricson, người chưa đá chính lần nào kể từ thất bại trước Grimsby Town ở League Cup hồi tháng 8 năm ngoái.

Ít ra cũng có tin tích cực về tình hình nhân sự MU. Kobbie Mainoo cùng toàn đội lên tàu di chuyển đến London, sau khi vắng mặt ở trận thua Leeds 1-2.