Cả Cunha và Mount đều lỡ hẹn trận derby Manchester mới đây do chấn thương. Thế nhưng, quá trình hồi phục của họ tiến triển nhanh hơn dự kiến.

Trước trận thư hùng với Chelsea, HLV Amorim tiết lộ trong buổi họp báo: "Diogo Dalot vắng mặt, cùng với Lisandro Martinez.

Tuy nhiên, Mason Mount và Matheus Cunha sẽ trở lại đội hình. Malacia cũng đã giao tiếp với đồng đội và chúng tôi sẽ xem xét thêm".

Mount và Cunha sắp tái xuất - Ảnh: MUFC

Cunha cùng Mount tái xuất là cú hích lên với MU - đội bóng vốn thiếu sắc bén trước khung thành đối phương, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 14 trên BXH Premier League.

Phong độ kém cỏi của Quỷ đỏ gây áp lực lên Amorim, người đã nói chuyện với đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe lúc ông đến thăm sân tập Carrington mới đây.

Khi được hỏi giữa hai người nói chuyện gì, nhà cầm quân Bồ Đào Nha bông đùa: "Hợp đồng mới. Ông ấy đã đề nghị tôi một bản hợp đồng mới.

Sir Jim thể hiện sự ủng hộ, giải thích rằng đây là dự án dài hơi. Tôi cũng trò chuyện với Giám đốc điều hành Omar Berrada cùng Giám đốc thể thao Jason Wilcox để xem xét tất cả dữ liệu về đội.

Đây là cuộc họp bình thường, nhưng vào thời điểm nhạy cảm này, mọi người thường gia tăng sự chú ý nhiều hơn."