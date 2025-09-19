Haaland là người mở tỷ số cho Man City, với pha đánh đầu tung lưới Napoli ở phút 56 – bàn thắng đưa tiền đạo Na Uy đi vào lịch sử Champions League.

Haaland là cầu thủ nhanh nhất đạt mốc 50 bàn thắng, khi chỉ cần 49 trận. Ảnh: TNT Sports

Với pha lập công này, Haaland trở thành cầu chạm mốc 50 bàn thắng ở Cúp C1 nhanh nhất – chỉ sau 49 trận! Kỷ lục trước đó thuộc về cựu tiền đạo MU và Real Madrid – Ruud van Nistelrooy, người đạt con số đó sau 62 trận.

Chiến thắng 2-0 trước Napoli, với bàn còn lại do công của Doku, Man City có khởi đầu thuận lợi tại Champions League mùa này. Nhưng với Kevin de Bruyne – chuyển đến Napoli hồi hè, đã không có ngày trở lại Etihad trọn vẹn, khi phải rời sân ở phút 26, do đội khách rơi cảnh chỉ còn 10 người vì Giovanni Di Lorenzo ăn thẻ đỏ từ phút 21.

Haaland cùng Doku khiến ngày trở lại Etihad của De Bruyne kém vui nhưng tình anh em giữa họ thì vẫn rất tuyệt vời. Ảnh: Man City FC

Phil Foden, người đã kiến tạo cho Haaland ghi bàn thắng thứ 50 ở Cúp C1, ca ngợi đồng đội: “Đó là tình huống chúng tôi đã luyện trên sân tập. Haaland luôn có thể thực hiện những pha chạy chỗ như vậy. Tôi biết chắc cậu ấy sẽ có mặt ở đó, từ trước khi tôi chuyền bóng.

Cậu ấy dường như đang thách thức mọi kỷ lục. Ở tuổi như Haaland, chưa ai làm được như thế cả.

Nếu tiếp tục phong độ như hiện nay, cậu ấy sẽ còn chinh phục những cột mốc mới mà người khác không thể. Đó là một cầu thủ thật tuyệt vời và là người mà Man City rất cần ở chiến dịch năm nay”.

Thuyền trưởng Pep Guardiola cũng đầy tự hào về chân sút số 1 của mình: “Những con số nói lên tất cả. Man City thật may mắn khi có Haaland. Nếu không bị chấn thương, cậu ấy có thể chơi đỉnh cao thêm 10-12 năm và thậm chí còn hay hơn nữa”.