1. Marcus Rashford, gương mặt quen thuộc nhưng cũng đáng sợ với St. James’ Park vừa khiến Newcastle phải ôm hận bằng 2 pha lập công xuất sắc.

Trong ngày trở lại nước Anh, sau khi bị MU loại bỏ, Rashford có màn trình diễn xuất sắc. Lần đầu tiên kể từ Lionel Messi năm 2018, mới lại có cầu thủ Barca ghi cú đúp vào lưới đại diện Premier League trên sân khách.

Rashford xuất sắc trong ngày trở lại Anh. Ảnh: FCB

Bản thân Rashford cũng không ngừng lùi về chiến đấu, tô điểm cho nỗ lực phòng ngự xuất sắc của Barcelona để đảm bảo kết quả trong trận mở màn Champions League 2025/26.

Tiền đạo người Anh, từng nhiều lần hành hạ “Chích chòe” trong màu áo MU với tổng cộng 5 bàn thắng, nay ghi cú đúp đầu tiên cho Barca đúng vào ngày Robert Lewandowski lần đầu đá chính trong mùa giải, trong lúc Lamine Yamal vắng mặt vì chấn thương.

Tâm điểm trận đấu đổ dồn vào Rashford trong sự kỳ vọng của Hansi Flick. Chính HLV người Đức nhấn mạnh trước trận rằng ông mang Rashford về để khỏa lấp sự thiếu hụt trên hàng công.

Khả năng dứt điểm sắc bén của Rashford trở thành phao cứu sinh cho một Barca chững chạc và thực dụng, không còn hoa mỹ nhưng giàu sự trưởng thành, ý thức được tầm quan trọng của kết quả ngay trong màn mở màn Champions League.

2. Newcastle gần như cuốn phăng Barca bằng thứ bóng đá tốc độ. “Chích chòe” được tiếp thêm tinh thần từ việc Lamine Yamal phải ở nhà.

Đội khách trong bộ áo cam chật vật tìm bóng và tìm chỗ đứng trước lối chơi tốc độ cao của đối thủ.

HLV Eddie Howe bất ngờ cất Woltemade – trung phong cao lớn có thể biến ngay cả đường tạt tệ hại nhất thành bàn thắng, theo lời huyền thoại Alan Shearer – để dồn sức cho mũi nhọn Elanga.

Rashford nhảy múa trước hàng thủ Newcastle. Ảnh: FCB

Howe bố trí 3 tiền đạo nhỏ con, giàu tốc độ, đồng thời siết chặt khu trung tuyến bằng những pha kèm người để bóp nghẹt tuyến chuyền bóng của Barca, đặc biệt là “sợi tơ lụa” Pedri.

Barca đối mặt thử thách lớn, ra sân với những trụ cột cao lớn như Ronald Araujo và Lewandowski – người đá chính thay vì Ferran Torres.

Flick chọn kinh nghiệm và chiều cao, trong khi Howe chọn sự cơ động để liên tục thử thách thủ môn Joan Garcia, người đã xuất sắc cản phá cú sút nguy hiểm của Barnes.

Áp lực của Newcastle dữ dội nhưng thiếu chính xác, được hàng thủ Barca hóa giải bằng sự tập trung cao độ và quyết tâm không phạm sai lầm – yếu tố sống còn ở Champions League.

Phải mất nửa giờ, Barca mới chơi gắn kết hơn, sau vài cơ hội dang dở từ Rashford, nhưng vẫn chưa thể uy hiếp khung thành Pope.

Không có được sự sáng tạo ở trung lộ, Barca bị bó chặt trong thế trận của Newcastle. Đội chủ nhà vừa pressing tầm cao, vừa lùi sâu thành hàng 5 tiền vệ khi mất bóng, khiến đối thủ không thể tăng tốc.

Thiếu những pha bứt tốc của Raphinha, hàng công Barca loay hoay, trong khi Newcastle dù tấn công ít nhưng chọn lọc, thường kết thúc ở góc cột cờ sau khi Araujo bọc lót thành công.

3. Hiệp 1 khép lại trong cảnh Pedri và De Jong làm việc cật lực giữa sự rệu rã của toàn đội Barcelona.

Barca bế tắc, Newcastle không có sự chính xác. Nhưng đúng lúc khó khăn nhất, Rashford xuất hiện. Anh thực hiện cú đánh đầu đầy kỹ thuật ngay tại chấm phạt đền từ quả tạt chính xác của Jules Kounde.

Đẳng cấp Rashford được thể hiện đúng lúc. Ảnh: EFE

Không lâu sau, cũng chính Rashford với tình huống đi bóng thoát khỏi sự đeo bám của Tonali, tung cú sút như tên bắn đưa bóng chạm xà ngang rồi bật xuống đánh bại Pope.

Đó thực sự là cú dứt điểm hoàn hảo đến sau khi chính Rashford giành lại bóng từ một pha tưởng như vô hại. Ít có tiền đạo nào hành hạ Newcastle nhiều như anh.

Howe chết lặng, bởi bàn thua thứ hai đến ngay sau khi ông tung Woltemade và thực hiện tới 4 sự thay đổi người để hy vọng lật ngược tình thế.

Trận đấu tưởng như khép lại thì Murphy bất ngờ thoát xuống trong pha bật tường rất nhuyễn của đội chủ nhà, chuyền sệt cho Gordon ghi bàn rút ngắn cách biệt.

Dẫu vậy, đó cũng là cơ hội nguy hiểm cuối cùng mà Newcastle tạo ra trước khung thành Joan Garcia.

Barca, nhờ bản lĩnh tập thể, sự cầm nhịp tuyệt vời của Pedri, phong độ vững vàng của Joan Garcia đã đứng vững để có 3 điểm trong màn ra mắt Champions League.