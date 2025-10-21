Chân sút người Anh gia nhập Marseille hè năm ngoái với tổng mức phí 26,6 triệu bảng Anh. Trong thỏa thuận, MU có cài điều khoản hưởng 50% giá trị bán lại.

Điều này đồng nghĩa, nếu Greenwood chia tay Marseille, MU sẽ nhận được khoản tiền chuyển nhượng đáng kể.

Greenwood trong tầm ngắm Barcelona - Ảnh: Teamtalk

Những ngày qua, xuất hiện thông tin Barcelona đang theo dõi sát sao phong độ Mason Greenwood.

TBR Football cho hay, các tuyển trạch viên của đội bóng xứ Catalan ngồi trên khán đài "xem giò" chân sút người Anh trong chiến thắng 6-2 của Marseille trước Le Havre.

Greenwood gây ấn tượng mạnh khi ghi 4/6 bàn cho đội bóng thành phố cảng. Các tuyển trạch viên Barca đánh giá cao năng lực và sẽ tiến cử anh cho ban lãnh đạo xúc tiến chiêu mộ.

Đội chủ sân Nou Camp đang mượn Rashford từ MU và chuẩn bị đưa ra đề nghị mua đứt. Nếu rước về thêm Greenwood, hai tiền đạo sẽ tái hợp, sau khi từng chơi cùng nhau tại Old Trafford.

Trang Transfermarkt định giá Greenwood ở mức 40 triệu euro (34,8 triệu bảng Anh) ở kỳ chuyển nhượng gần nhất. Con số trên có thể tăng lên dựa vào phong độ mà cầu thủ thể hiện.

Nếu Marseille bán chân sút 24 tuổi với mức phí như trên, đội bóng thành Manchester sẽ bỏ túi 17,4 triệu bảng từ điều khoản bán lại.

Lượng tiền mặt bổ sung này sẽ đóng vai trò hữu ích giúp MU thoải mái hơn trong việc mua sắm cầu thủ mới, tăng cường lực lượng.