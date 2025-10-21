Xuất hiện trên chương trình The Diary of a CEO ngày đầu tuần (20/10), Jurgen Klopp xác nhận, ông đã từ chối kế nhiệm Sir Alex Ferguson để dẫn dắt MU, thời điểm còn ở Borrussia Dortmund.

Sir Alex Ferguson tuyên bố rửa tay gác kiếm sau khi cùng MU vô địch Ngoại hạng Anh 2012/13. Kể từ đó, đội chủ sân Old Trafford đổ rất nhiều tiền vào mua sắm, thay không ít HLV nhưng vẫn chưa thể trở lại ngôi vị số 1 bóng đá Anh.

Jurgen Klopp từ chối MU vì thấy quan điểm chuyển nhượng không phù hợp. Ảnh: insta J.K

“Vào năm Sir Alex nghỉ hưu, MU đã nói chuyện với tôi. Nhưng họ đến sai thời điểm. Tôi còn hợp đồng với Dortmund, tôi có đội bóng tuyệt vời ở đó và sẽ không rời đi vì bất kỳ ai”, Klopp kể lại.

Nhà cầm quân người Đức chỉ ra, lý do chính từ chối MU là bởi không thấy được điểm chung cho kế hoạch: “Có một số điều trong các cuộc trò chuyện với MU mà tôi không thích. Họ đưa ra ý tưởng kiểu chúng ta có thể bất kỳ ai mà mình muốn. Tôi ngồi nghe mà nghĩ: Đây không phải là dự án của mình”.

Giai đoạn hậu Sir Alex, MU từng chi mức giá kỷ lục vào 2016– 89 triệu bảng để tái ký Paul Pogba từ Juventus, hay họ cũng đưa Cristiano Ronaldo trở lại vào 2021.

Khi được hỏi, nếu nhận lời dẫn dắt MU thì liệu có đem những Pogba, Ronaldo trở lại hay không, Jurgen Klopp cho hay: “Tôi không muốn đứa Pogba trở lại. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc nhưng việc tái ký như thế thường không hiệu quả.

Hay như với Ronaldo, một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cùng với Messi, dù vậy thì việc đưa một biểu tượng trở lại chẳng bao giờ giúp ích được gì”.

Jurgen Klopp rời Liverpool vào hè năm ngoái, sau 9 mùa giải gắn bó và mang lại nhiều thành công, tầm vóc cho sân Anfield. Ông hiện là Trưởng phòng Bóng đá toàn cầu của Red Bull.