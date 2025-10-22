2h ngày 23/10, sân Bernabeu:

Trận đấu giữa Real Madrid và Juventus tại vòng bảng Champions League 2025/26 hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai đội bóng giàu truyền thống bóng đá châu Âu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, Real Madrid đang có phong độ ấn tượng với 10 chiến thắng trong 11 trận trên mọi đấu trường.

Real Madrid có Mbappe đạt phong độ tốt. Ảnh: EFE

Kylian Mbappe nổi bật với 5 bàn thắng sau 2 trận Champions League và 10 bàn tại La Liga. Anh trải qua kỷ lục 11 trận ghi bàn giữa CLB và tuyển Pháp.

Alonso đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Mbappe không chỉ trong khâu ghi bàn mà còn ở khả năng tạo đột biến và dẫn dắt lối chơi.

Tuy nhiên, đội chủ nhà sẽ thiếu vắng một số hậu vệ như Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold và Dean Huijsen do chấn thương.

Vì vậy, Alonso dự kiến sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3. Federico Valverde có thể tiếp tục đá hậu vệ phải, trong khi Raul Asencio đảm nhận vai trò trung vệ cùng Eder Militao.

Trong khi đó, Juventus đang trải qua giai đoạn khó khăn với chuỗi 6 trận không thắng trên mọi đấu trường. Trận thắng gần nhất là màn rượt đuổi 4-3 với Inter từ hôm 13/9.

Cuối tuần qua, Juventus để thua 0-2 trên sân Como khi không thể ngăn cản Nico Paz – tài năng mà chính Real Madrid đào tạo và có điều khoản mua lại.

Mặc dù vậy, HLV Igor Tudor tuyên bố Juventus không khủng hoảng, cũng như lạc quan về chiếc ghế của mình.

HLV Tudor khẳng định “Bà đầm già” chuẩn bị cho mỗi trận đấu như thể đó là một trận chung kết, mong muốn các cầu thủ thể hiện hết khả năng tại Bernabeu.

Juventus đang trải qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: Lega Serie A

Juventus dự kiến sử dụng sơ đồ 3-4-1-2 để tăng cường phòng ngự, đồng thời tận dụng khả năng phản công nhanh nhằm hạn chế sức mạnh tấn công của Real Madrid, đặc biệt là bên cánh trái nơi Vinicius và Mbappé thường hoạt động.

Với lợi thế sân nhà và đội hình mạnh mẽ, Real Madrid được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Juventus không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, đặc biệt khi đang khao khát tìm lại phong độ.

Nếu Real Madrid không duy trì sự tập trung, một kết quả bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.

Những kết quả kịch tính trong loạt trận đêm thứ Ba chính là bài học cho Real Madrid của Xabi Alonso. Sau Juventus, họ còn cuộc chiến Siêu kinh điển với Barcelona.

Lực lượng:

Real Madrid: Alexander-Arnold, Ceballos, Rudiger chấn thương; Carvajal chấn thương và bị treo giò.

Juventus: Bremer, Cabal, Pinsoglio, Zhegrova chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Huijsen, Eder Militao, Carreras; Arda Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius.

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Kalulu; Francisco Conceicao; David, Kenan Yildiz.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.