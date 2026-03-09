Ở tuổi 31, Bernardo Silva đang kiếm được 300.000 bảng mỗi tuần tại Etihad. Tuy nhiên, hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào hè này.

Man City rất muốn gia hạn với Silva thêm ít nhất một năm nữa, qua đó giữ anh ở lại CLB trong một thập kỷ.

Silva nhiều khả năng rời Man City cuối mùa này

Tuy nhiên, nguồn tin từ Marca cho hay, tuyển thủ Bồ Đào Nha quyết định đã đến lúc phải ra đi.

Bernardo Silva sẽ thi đấu trọn vẹn mùa bóng 2025/26 dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Nhưng anh không có ý định ký tiếp với đội bóng thành Manchester.

Điều đó đồng nghĩa, Silva sẽ trở thành cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Đến nay, qua 9 năm gắn bó Citizens, Bernado Silva đã giành được 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, góp công lớn nhờ lối chơi thông minh, kỹ thuật và bền bỉ.

Từ lâu cũng xuất hiện nhiều lời đồn anh chuyển đến Barcelona. Hiện đội bóng xứ Catalan vẫn muốn chiêu mộ Bernardo Silva.

Thế nhưng, mức lương của anh là quá sức đối với Barca vốn đang gặp khó khăn tài chính.

Một điểm đến lý tưởng khác của Bernardo Silva là Saudi Pro League, nơi nhiều đồng hương đang thi đấu như Cristiano Ronaldo, Joao Felix hay Ruben Neves.