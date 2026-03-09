Thư giãn kiểu Pep Guardiola

Pep Guardiola luôn cho rằng cách tốt nhất để các cầu thủ giải tỏa áp lực trước những trận cầu lớn đôi khi lại rất đơn giản: tạm gác bóng đá sang một bên và tận hưởng cuộc sống.

Trước thềm hai trận đấu quan trọng giữa Man City và Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã gửi đến các học trò một thông điệp bất ngờ nhưng rất “Guardiola”.

Pep thường tạm gác bóng đá trước các trận lớn. Ảnh: MCFC

“Tôi nói với các cầu thủ rằng điều tốt nhất họ có thể làm trong vài ngày này là uống thật nhiều caipirinha (cocktail nổi tiếng của Brazil) và daiquiri (cocktail có nguồn gốc từ Cuba)”, Guardiola nói nửa đùa nửa thật khi chia sẻ về cách giúp đội bóng giảm căng thẳng trước những trận đấu lớn.

“Hãy tận hưởng cuộc sống, thư giãn đầu óc, rồi sau đó trở lại tập luyện thật tốt”.

Đối với Guardiola, khi bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải – đặc biệt là ở Champions League – áp lực tâm lý đôi khi còn nặng nề hơn chính cường độ thi đấu.

Vì vậy, ông không muốn các cầu thủ lúc nào cũng bị ám ảnh bởi kết quả hay những tính toán chiến thuật.

Thay vào đó, nhà cầm quân của Man City muốn họ có khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự, để khi quay lại sân tập thì tinh thần và thể lực đều ở trạng thái tốt nhất.

“Điều quan trọng là tận hưởng cuộc sống. Sau đó chúng ta có thể tập luyện ba buổi thật tốt và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Đó luôn là cách chúng tôi làm”, Guardiola giải thích.

Triết lý này của Guardiola không phải điều mới mẻ. Trong suốt sự nghiệp huấn luyện, ông luôn nhấn mạnh rằng bóng đá đỉnh cao cần sự cân bằng giữa kỷ luật và niềm vui.

Guardiola nhiều lần nhắc đến ảnh hưởng lớn từ người thầy cũ Johan Cruyff tại Barcelona. “Thánh Johan” từng truyền cho các học trò triết lý thi đấu với tinh thần tự do, không bị bó buộc bởi nỗi sợ thất bại.

Man City vẫn luôn được thư giãn kết hợp tập luyện. Ảnh: MCFC

Guardiola đặc biệt nhớ câu nói nổi tiếng của Cruyff trước trận chung kết Cúp C1 năm 1992, nơi Barca thắng Sampdoria và lần đầu tiên trong lịch sử vô địch châu Âu: “Hãy ra sân và tận hưởng”.

Theo ông, thông điệp đó vẫn còn nguyên giá trị với bóng đá hiện đại, nhất là trong những trận cầu lớn nơi áp lực từ truyền thông và người hâm mộ có thể khiến cầu thủ đánh mất sự tự nhiên trong lối chơi.

“Quẩy” hết mình

“Bạn không thể thi đấu tốt nếu chỉ nghĩ về áp lực hay kết quả”, Guardiola nhấn mạnh. “Khi tâm trí bạn quá căng thẳng, mọi thứ trên sân đều trở nên khó khăn hơn”.

Chính vì vậy, trước cuộc đối đầu với Real Madrid – đội bóng giàu truyền thống nhất Champions League – Guardiola muốn các cầu thủ của mình bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái nhất có thể.

Theo ông, sự tự tin và tinh thần thư giãn sẽ giúp các cầu thủ phát huy hết phẩm chất kỹ thuật cũng như khả năng sáng tạo, vốn là nền tảng trong lối chơi của Man City.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng từng áp dụng triết lý tương tự trong quá khứ. Khi còn dẫn Barca, ông không ít lần khuyến khích các cầu thủ tận hưởng cuộc sống sau những chiến thắng lớn, miễn là họ quay trở lại tập luyện với tinh thần nghiêm túc.

Pep muốn Man City bước ra sân Bernabeu với sự thoải mái. Ảnh: EFE

Guardiola tin rằng việc cho phép cầu thủ “xả hơi” đúng lúc sẽ giúp họ giữ được sự hứng khởi trong suốt mùa giải dài và khắc nghiệt.

Ở Camp Nou vẫn còn giai thoại, khi Pep nói với Gerard Pique sau trận thắng lớn của Barca: “Geri, tối nay tôi muốn cậu quẩy hết mình”. Trung vệ khi đó còn rất trẻ liền đáp: “Thầy không cần phải nói hai lần đâu”.

Bản thân Guardiola cũng làm đúng như lời mình nói. Hơn hai tuần trước, sau khi thắng Newcastle 2-1, Pep bay tới Brescia (Italia), nơi ông từng thi đấu hồi đầu thế kỷ, và vẫn dành nhiều tình cảm cho thành phố này.

Chuyến đi nhằm chúc mừng người bạn Edoardo Piovani, quản lý của CLB. Ở đây, ông vẫn duy trì tình bạn với Roberto Baggio hay Luca Toni, đôi khi, như chính ông nói vui, họ uống với nhau “một vài ly caipirinha hay daiquiri”.

Giữa tuần này, khi Man City bước ra sân Bernabeu đá lượt đi vòng 1/8 Champions League với Real Madrid (3h ngày 12/3), Guardiola hy vọng các cầu thủ của mình sẽ ra sân với đôi chân và cái đầu thật sự tươi mới.