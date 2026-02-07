MU đang bay cao cùng HLV tạm quyền (đến hết mùa) Michael Carrick, với thành tích toàn thắng ở cả 3 trận đấu đầu tiên: 2-0 Man City, thắng Arsenal và Fulham với cùng tỷ số 3-2.

Trên sân nhà Old Trafford tối nay, ‘Quỷ đỏ’ hi vọng và đặt quyết tâm cao, tiếp tục lấy thêm 3 điểm khi nghênh tiếp Tottenham, để củng cố vị trí thứ 4 trong bảng tổng sắp Premier League – nơi họ hướng đến suất dự Cúp C1 mùa sau.

Carrick có thể thuyết phục được lãnh đạo MU bổ nhiệm công việc HLV trưởng dài hạn, nếu giúp đội giành vé dự Cúp C1 mùa tới. Ảnh: MUFCEDIT

Bất kể kết quả ấn tượng Carrick mang lại, lãnh đạo MU được cho vẫn xúc tiến tìm HLV trưởng dài hạn, với một số ứng viên đã được đưa vào danh sách rút gọn.

Khi được hỏi về điều này trước trận MU vs Tottenham, Carrick cho hay rằng, bản thân đang rất thích thú với công việc tại Old Trafford, nhưng cũng hiểu rõ tình hình nên không quá phấn khích.

Theo Carrick, việc lãnh đạo MU thận trọng là đúng và hết sức bình thường, nếu tức tốc bổ nhiệm ông ngồi ‘ghế nóng’ dài hạn (chỉ sau vài chiến thắng) mới là… bất thường.

“Tôi hoàn toàn nhận thức được vai trò và trách nhiệm mình đang gánh vác. Chúng tôi đều muốn MU thành công. Tôi muốn đội thành công, không chỉ đến hết mùa giải này.

Nhưng người dẫn dắt MU là tôi hay ai khác thì hiện tại tôi không thể kiểm soát được, nên cứ chờ xem mọi thứ diễn ra thế nào.

Vài kết quả (tốt) trong thời gian ngắn không thể làm thay đổi điều đó. Nếu chỉ vài trận mà đã nghĩ mọi thứ khác đi thì rõ ràng là có vấn đề. MU không thể phản ứng theo kiểu xốc nổi, thắng thì tung hô, thua là lập tức hoài nghi. Chúng tôi cần hướng đến sự tiến bộ ổn định”.

Carrick từng có 12 năm khoác áo MU gặt nhiều danh hiệu, trong đó có 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, một thời gian ngắn nắm tạm quyền đội (2021), và đây là lần trở lại thứ hai.

MU hiện đứng thứ 4 với 41 điểm (kém Aston Villa xếp trên 5 điểm), sau 24 vòng đấu Ngoại hạng Anh.