2h00 ngày 8/1, sân King Abdullah Sports City:

Barcelona bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha ở Saudi Arabia khi đang dẫn đầu La Liga.

Đội bóng của Hansi Flick có phong độ tốt từ cuối năm, với chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Barca có phong độ cao, tự tin bảo vệ Siêu cúp. Ảnh: FCB

Phong độ này giúp Barca tự tin giành Siêu cúp Tây Ban Nha, như một món quà đầu tiên trong năm mới, trước khi trở về để bứt phá ở La Liga cũng như chinh phục chiếc vé vòng 1/8 Champions League.

Trước tiên, nhiệm vụ của Barca là vượt qua đối thủ Bilbao trong trận bán kết.

Hansi Flick dự kiến tung ra đội hình mạnh nhất trong trận gặp Bilbao, đối thủ mà họ từng thắng đậm 4-0 cách nay không lâu.

Có một câu hỏi với nhà cầm quân người Đức liên quan đến vai trò của Eric Garcia, liệu anh đá giữa sân hay đảm nhận vị trí trung vệ.

Trong trường hợp Eric Garcia đá tiền vệ, De Jong sẽ ngồi dự bị. Khi ấy, vai trò trung vệ thuộc về Gerard Martin.

Dù theo phương án nào, có thể thấy tầm quan trọng hiện nay của Eric Garcia trong chiến thuật của Hansi Flick. Anh hoạt động đa năng ở nhiều vị trí, gồm cả hậu vệ phải.

Điều này được minh chứng rõ hơn qua việc Eric Garcia là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất trong đội hình.

Trong khi đó, Robert Lewandowski dù có phong độ cao nhưng dường như Ferran Torres được ưu tiên hơn ở vai trò trung phong, nhờ thể lực tốt hơn và sự đa năng.

Khi sang Saudi Arabia, Lamine Yamal có một ngày nghỉ tập vì thể chất. Mặc dù vậy, anh hoàn toàn có thể hồi phục 100% để thi đấu, giống như derby với Espanyol vài ngày trước.

Yamal bỏ tập nhưng không phải vấn đề đáng ngại. Ảnh: FCB

Barca đã tính sẵn đến kịch bản chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha là Siêu kinh điển gặp Real Madrid – đội thi đấu với Atletico muộn một ngày.

Về phần mình, HLV Ernesto Valverde tự tin: “Chúng tôi rất vui khi được thi đấu tại Siêu cúp. Với thể thức khác, chúng tôi sẽ có nhiều lựa chọn hơn”.

Không nói thẳng đến tham vọng giành danh hiệu Siêu cúp, nhưng Valverde hy vọng cùng Bilbao tạo nên bất ngờ trước đội bóng cũ.

Lực lượng:

Barca: Gavi, Ter Stegen, Christensen chấn thương.

Bilbao: Laporte, Berchiche, Egiluz, Sannadi chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Eric Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Ferran Torres.

Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: Barca thắng 3-1.