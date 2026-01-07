Một tuần trước, có lẽ nhiều người kỳ vọng MU sẽ thắng dễ dàng trên sân Burnley. Thế nhưng, sau khi Ruben Amorim bị sa thải từ động thái đầy bất ngờ thượng tầng Quỷ đỏ, ai biết được điều gì xảy ra tiếp theo?

Liệu cầu thủ MU có đoàn kết để thể hiện đúng trình độ của mình? Phải chăng Amorim đang kìm hãm họ? Liệu HLV tạm quyền Darren Fletcher có tạo ra sự hồi sinh tương tự Solskjaer trước đây?

Darren Fletcher sẽ thay Amorim tạm thời dẫn dắt MU - Ảnh: MUFC

Triều đại của nhà cầm quân người Na Uy bắt đầu với 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Bởi vậy, người hâm mộ Red Devils mong chờ một cựu danh thủ khác mang đến hiệu ứng tương tự.

Hàng phòng ngự chắc chắn là ưu tiên hàng đầu của Fletcher, đặc biệt khi họ thi đấu sân khách. MU chỉ giữ sạch lưới 2/24 chuyến hành quân xa tại Ngoại hạng Anh dưới thời Ruben Amorim.

Vấn nạn chấn thương cũng gây nhiều khó khăn, khi hai trung vệ "cứng" Matthijs de Ligt và Harry Maguire ngồi ngoài suốt thời gian dài, buộc HLV phải sử dụng những nhân tố trẻ như Ayden Heaven và Leny Yoro.

May cho MU là chủ nhà Burnley cũng không mạnh khâu tấn công, chỉ tung ra được 5 cú sút ở trận gần nhất gặp Brighton. Đó là lần thứ sáu họ có ít hơn 6 cú sút trong một trận cầu Premier League mùa này.

Quỷ đỏ chỉ thua 2/36 trận gần nhất trước các đội nằm trong khu vực xuống hạng. Ít nhất HLV tạm quyền Fletcher đang có trong tay một chân sút đạt phong độ tốt là Matheus Cunha.

MU khao khát giành 3 điểm sân khách

Ngôi sao người Brazil ghi 3 bàn trong 5 trận vừa qua ở Ngoại hạng Anh. Cunha thi đấu sáng tạo, di chuyển rộng và khả năng dứt điểm khá đa dạng, sẽ là ngòi nổ chính của MU trong bối cảnh Mbeumo vắng mặt, còn Sesko vẫn vô duyên.

Về phần chủ nhà, họ phải đối mặt nhiều vấn đề hơn, khi vắng đến 10 cầu thủ vì những lý do khác nhau. Thống kê cũng chống lại Burnley, bởi họ không thắng 11 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thua 9).

Nếu biết khai thác triệt để điểm yếu của đội chủ nhà, MU hoàn toàn có thể lấy trọn 3 điểm trong trận cầu Darren Fletcher làm HLV tạm quyền.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp 3/4 (3/4: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Burnley: Josh Cullen, Zeki Amdouni, Connor Roberts, Joe Worrall, Zian Flemming và Jordan Beyer chấn thương. Axel Tuanzebe, Hannibal Mejbri và Lyle Foster dự AFCON.

MU: Mbeumo, Amad Diallo và Mazraoui dự AFCON. De Ligt, Maguire, Mainoo chấn thương. Khả năng ra sân của Bruno Fernandes và Mason Mount còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Burnley: Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve, Pires; Ugochukwu, Florentino, Laurent; Edwards, Broja, Anthony.

MU: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Fernandes, Cunha; Sesko.