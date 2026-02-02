MU dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick tiếp tục bay cao với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, để giữ vị trí thứ 4 trong BXH Ngoại hạng Anh sau 24 vòng đấu.

Giành 9 điểm tuyệt đối – trước Man City (2-0), Arsenal (3-2) và Fulham (3-2) là kết quả mà các fan ‘Quỷ đỏ’ không dám nghĩ tới, sau những ngày tháng bết bát, không ngước mặt lên nổi, thời Ruben Amorim.

Casemiro cùng MU chơi tưng bừng sau khi Carrick được chọn bổ nhiệm tạm quyền thay Ruben Amorim đến hết mùa. Ảnh: MUFC

Có thể thấy một MU khác hẳn, hừng hực khí thế và cầu thủ nào được vào sân cũng chơi tốt hơn so với trước. Trong chiến thắng 3-2 trước Fulham tối 1/2, tiền vệ Casemiro, người sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa, chơi rất hay với 1 bàn thắng (mở tỷ số) và kiến tạo để Cunha nhân đôi cách biệt.

Sau đó phút 75, Casemiro được Carrick rút ra (thay bằng Urgate) và tuyến giữa của MU giảm hẳn sức mạnh. Fulham sau đó có 2 bàn thắng trong 6 phút (85’ pen và 90+1’).

Chứng kiến Casemiro thi đấu trước Fulham, cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher đã phải lên tiếng thừa nhận, bản thân đã chê trách sai ngôi sao người Brazil, trong một phát ngôn gây tranh cãi cách đây gần 2 năm (tháng 5/2024) - cho rằng “bóng đá đã rời bỏ Casemiro”.

Giờ Carragher phải ‘chỉnh’ lại, thừa nhận: “Niềm đam mê bóng đá vẫn luôn hiện hữu trong con người Casemiro”.

Và thêm rằng: “Chúng ta có thể thấy điều đó ở những gì Casemiro thể hiện cùng MU mùa này ở Ngoại hạng Anh. Không chỉ riêng trận Fulham mà còn cả trong trận đấu với Man City và Arsenal nữa”.

Trong 3 trận toàn thắng gần nhất của MU, Casemiro 2 lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất (gặp Man City và Fulham). Ảnh: MUFC

Carragher bảo, với những gì cho thấy, thậm chí Casemiro có thể “bật” lại mình: “Cậu ấy hoàn toàn có thể đáp lại trả tôi, hãy bỏ nghề bình luận trước khi nghề này bỏ lại anh”.

Theo Carragher, Casemiro hiện nay là một phiên bản hoàn toàn khác so với thời điểm bản thân chê bai sao MU: “Casemiro trông như một cầu thủ hoàn toàn khác, nhất là về mặt thể chất.

Thời điểm tôi nói câu đó, trông cậu ấy như một ông già đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Không biết là lúc ấy Casemiro buông lỏng bản thân hay giờ đang cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng thể trạng của cậu ấy khác xa trước”.

Casemiro rời Real Madrid gia nhập MU vào hè 2022, thể hiện đẳng cấp của mình trong mùa đầu tiên tại Old Trafford, sau sau đó sa sút, có những thời điểm gây thất vọng lớn chịu không ít chỉ trích.

Tuy nhiên, ở tuổi 33 và sẽ chia tay MU vào cuối mùa, Casemiro vẫn cho thấy niềm hứng khởi chơi bóng và giá trị của mình.