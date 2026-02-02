Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, nhiều khả năng MU sẽ bổ sung 2 gương mặt mới cho tuyến giữa, ở phiên chợ hè 2026.

‘Quỷ đỏ’ đã xác nhận Casemiro sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa, trong khi Urgate cũng dự kiến ra đi và những mục tiêu mới đã được đội ngũ tuyển dụng của CLB đưa vào danh sách rút gọn.

MU được cho sẽ chi mạnh tay để mang Baleba từ Brighton về. Ảnh: X Fabrizio Romano

Có thể kể điểm danh những cái tên được cho MU nhắm đến thời gian qua như Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton, Ruben Neves và Joao Gomes.

Gần hơn thì có thêm Leon Goretzka, người sẽ rời Bayern theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa, do hết hợp đồng.

Trên kênh youtube của mình, Fabrizio Romano cho biết, MU sẽ chi mạnh tay cho hàng tiền vệ ở chuyển nhượng hè 2026.

“Theo tôi được biết, MU sẽ chi rất nhiều cho tuyến giữa bào hè này. Tin tôi đi, rất nhiều đấy. Họ sẽ ký hợp đồng với 1 đến 2 tiền vệ”.

Teamtalk bổ sung thêm tình hình chuyển nhượng của MU, cụ thể là với mục tiêu Baleba của Brighton, sau khi đã tiếp cận cầu thủ này từ hè năm ngoái, với các điều khoản cá nhân đã được đôi bên thống nhất, nhưng sau đó từ bỏ vì đối thủ hét giá quá cao.

Nhưng hiện tại MU được cho sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để có được Baleba, sẵn sàng chi con số 100 triệu bảng (115,5 triệu euro) mà Brighton đòi hỏi.

Ngoài ra, với việc Man City đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Anderson, một mục tiêu khác của MU, INEOS có thể sẽ cố gắng chiêu mộ Wharton (Crystal Palace) cùng với Baleba.