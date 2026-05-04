HLV Carrick đã phải thực hiện sự thay người bắt buộc của MU vào đầu hiệp 2, Amad Diallo thay cho Benjamin Sesko bị đau.

Cunha cùng Sesko ghi bàn chớp nhoáng cho MU trong hiệp 1 ở derby nước Anh.

Ở trận derby nước Anh, chân sút Slovenia nâng tỷ số lên 2-0 cho MU ở phút 14, sau khi Cunha sớm phá vỡ thế quân bình chỉ sau 6 phút.

Đó là bàn thắng thứ 11 của Sesko cho MU, dù anh không phải thường xuyên đá chính. Đáng kể, 9 trong số đó đến từ thời Carrick.

Chính xác hơn, theo thống kê của Opta, kể từ khi Ruben Amorim bị MU ‘trảm’ thì không cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng ở Ngoại hạng Anh hơn Sesko.

Niềm khao khát chơi bóng, tinh thần chiến đấu và duyên ghi bàn của Sesko mang đến nguồn năng lượng đầy tích cực cho MU. Dù vậy, ngôi sao 22 tuổi đã sớm phải rời sân vì chấn thương, gây tiếc nuối và cả lo lắng cho người hâm mộ.

Sesko đã bị hất văng vào bảng quảng cáo sau một pha va chạm với Ibrahim Konate của Liverpool.

Sesko bị chấn thương sau cú va chạm với cầu thủ Liverpool khiến anh bị hất văng vào bảng quảng cáo trên sân.

HLV Carrick đã cập nhật tình hình của Sesko sau trận MU 3-2 Liverpool: “Sesko bị va mạnh vào ống chân khi bị ngã ở mép sân. Vốn cậu ấy đã gặp vấn đề ở ống chân một thời gian rồi, giờ lại bị va đúng vào chỗ đó. Do vậy, chúng tôi phải cẩn thận với cậu ấy một chút”.

MU đã chính thức lấy vé dự Cúp C1 mùa tới sau chiến thắng 3-2 Liverpool. Mùa giải của họ còn 3 trận đấu nữa, lần lượt là làm khách Sunderland (vòng 36), tiếp Nottingham Forest (vòng 37) và khép lại chiến dịch với chuyến hành quân Brighton (24/5).