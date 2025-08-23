Hôm nay (23/8), Serie A 2025/26 khai mạc trong không khí đầy kỳ vọng, không chỉ là cuộc chiến Scudetto mà còn vì những gương mặt mới.

Giữa làn gió đổi thay, khi các CLB đầu tư nhiều về mặt nhân sự (chủ yếu là số lượng, hạn chế về tài chính), bóng đá Italia trở thành điểm đến của những ngôi sao lớn tuổi nhưng vẫn đầy đẳng cấp – Luka Modric và Kevin De Bruyne.

Milan chờ đợi nhiều ở Modric. Ảnh: IPA

Trong bối cảnh nhiều cầu thủ ngoài 30 lựa chọn giải MLS (Mỹ) hoặc Saudi Pro League để “dưỡng già”, thì quyết định của hai “ông già gân” theo chiều ngược lại.

Lựa chọn của Modric và De Bruyne khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên lẫn phấn khích.

Ở tuổi 39, Modric vẫn giữ được phong độ đáng nể cùng đẳng cấp của cầu thủ 5 lần vô địch Champions League.

Việc rời Real Madrid để đầu quân cho AC Milan là bước đi đầy toan tính của tiền vệ người Croatia.

Trong khi đó, Kevin De Bruyne – người chia tay Man City sau một thập kỷ gắn bó – cũng chọn Serie A làm bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao, gia nhập ĐKVĐ Napoli ở tuổi 34.

De Bruyne, một nghệ sĩ sân cỏ, sẽ chinh phục vùng đất mà Diego Maradona là biểu tượng.

Cả hai đều từ chối những lời mời hậu hĩnh từ Mỹ và Saudi Arabia, khẳng định mục tiêu chính là duy trì thể trạng, nhịp độ thi đấu và cảm hứng bóng đá để sẵn sàng cho kỳ World Cup 2026 cuối cùng trong sự nghiệp.

Bóng đá Italia, vốn nổi tiếng với triết lý chiến thuật chặt chẽ và nhịp độ thi đấu vừa phải, trở thành môi trường lý tưởng để những lão tướng như Modric và De Bruyne phát huy kinh nghiệm cùng sự tinh tế.

Họ không cần phải đua thể lực như tại Premier League, cũng không phải sống trong những trận đấu cường độ thấp như ở các giải mới.

De Bruyne mang đến sự mượt mà cho Napoli. Ảnh: IPA

Thay vào đó, Serie A cho phép Modric và De Bruyne đóng vai nhạc trưởng, kiểm soát trận đấu bằng đầu óc và kỹ năng – điều mà họ làm quá tốt suốt hơn một thập kỷ qua.

Sự hiện diện của Modric và De Bruyne cũng mang lại sức hút đặc biệt cho Serie A mùa này. Lượng khán giả hứa hẹn tăng mạnh, truyền thông quốc tế chú ý nhiều đến giải đấu vốn bị lu mờ so với Ngoại hạng Anh.

Milan với Modric đặt mục tiêu khiêm tốn vào top 4, nhưng khi có cơ hội, đội quân của Max Allegri sẵn sàng tham vọng lớn hơn.

Trong khi đó, Napoli chiêu mộ De Bruyne không chỉ để bảo vệ Scudetto. Với tiền vệ người Bỉ, HLV Antonio Conte có tham vọng hướng đến mặt trận Champions League.

Serie A 2025/26 hứa hẹn là mùa giải đặc biệt, với những trận cầu căng thẳng, cùng hai huyền thoại Modric và De Bruyne – những người muốn duy trì trạng thái tốt nhất cho World Cup 2026.