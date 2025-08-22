MU chạy đua ký Stiller

Theo nhiều nguồn tin, MU đang bước vào cuộc chạy đua giành chữ ký của Angelo Stiller – tiền vệ tài năng thuộc sở hữu Stuttgart.

MU chạy đua ký tiền vệ Stiller. Ảnh: Imago

MU cần phải bổ sung tiền vệ sau khi đã nâng cấp hàng công. Mùa giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra, nên Quỷ đỏ bị ép giá khi liên hệ các mục tiêu trong nước.

Đội ngũ tuyển trạch của MU, đứng đầu là Christopher Vivell – người quen thuộc với bóng đá Đức – tin tưởng Stiller phù hợp với đội chủ sân Old Trafford, cũng như mức giá rẻ hơn.

Hợp đồng của Stiller có điều khoản cho phép anh ra đi vào mùa hè 2026 với giá 36 triệu euro. Real Madrid và Liverpool đều đang chờ đợi kích hoạt điều khoản này.

Vì thế, MU dự tính nâng cao mức 36 triệu euro để Stuttgart đồng ý bán tiền vệ 24 tuổi – được ví là “Kroos mới” – trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Liverpool chuyển hướng mua Rodrygo

Giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Liverpool vẫn theo dõi tình hình của Rodrygo và đang chuẩn bị đưa ra đề nghị chuyển nhượng cho Real Madrid.

Liverpool quay lại đàm phán mua Rodrygo. Ảnh: Imago

Ưu tiên ban đầu của Liverpool là Alexander Isak. Dù vậy, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh không muốn vướng phải những tranh cãi kéo dài giữa Newcastle và tiền đạo người Thụy Điển.

Rodrygo thi đấu rất đa năng, với vị trí yêu thích là tiền đạo trái, có thể hoạt động bên cánh phải thay Mohamed Salah, hoặc trở thành “số 9”.

Theo Fichajes, Liverpool muốn đàm phán ở mức 80 triệu euro, sau khi Rodrygo bị Xabi Alonso gạt khỏi kế hoạch chính ở Real Madrid.

Aston Villa muốn có Jackson

Thị trường chuyển nhượng đang đi vào những ngày cuối và hứa hẹn các thương vụ hấp dẫn, trong đó có Nicolas Jackson.

Jackson có thể tái ngộ Unai Emery ở Aston Villa. Ảnh: Imago

Aston Villa mới đây liên hệ với Chelsea để thảo luận về điều khoản chuyển nhượng tiền đạo 24 tuổi người Senegal.

Mối quan hệ giữa Unai Emery và Jackson là chìa khóa. Chính ông đưa cầu thủ này từ biên chế đội B lên đội một Villarreal, mở cánh cửa để anh khoác áo Senegal cũng như gia nhập Chelsea.

Aston Villa có tham vọng đua top 4 Premier League và chinh phục Europa League. Unai Emery tin tưởng Jackson sẽ giúp nâng cao sức mạnh cho đội chủ sân Villa Park.