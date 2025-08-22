MU chạy đua ký Stiller
Theo nhiều nguồn tin, MU đang bước vào cuộc chạy đua giành chữ ký của Angelo Stiller – tiền vệ tài năng thuộc sở hữu Stuttgart.
MU cần phải bổ sung tiền vệ sau khi đã nâng cấp hàng công. Mùa giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra, nên Quỷ đỏ bị ép giá khi liên hệ các mục tiêu trong nước.
Đội ngũ tuyển trạch của MU, đứng đầu là Christopher Vivell – người quen thuộc với bóng đá Đức – tin tưởng Stiller phù hợp với đội chủ sân Old Trafford, cũng như mức giá rẻ hơn.
Hợp đồng của Stiller có điều khoản cho phép anh ra đi vào mùa hè 2026 với giá 36 triệu euro. Real Madrid và Liverpool đều đang chờ đợi kích hoạt điều khoản này.
Vì thế, MU dự tính nâng cao mức 36 triệu euro để Stuttgart đồng ý bán tiền vệ 24 tuổi – được ví là “Kroos mới” – trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.
Liverpool chuyển hướng mua Rodrygo
Giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Liverpool vẫn theo dõi tình hình của Rodrygo và đang chuẩn bị đưa ra đề nghị chuyển nhượng cho Real Madrid.
Ưu tiên ban đầu của Liverpool là Alexander Isak. Dù vậy, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh không muốn vướng phải những tranh cãi kéo dài giữa Newcastle và tiền đạo người Thụy Điển.
Rodrygo thi đấu rất đa năng, với vị trí yêu thích là tiền đạo trái, có thể hoạt động bên cánh phải thay Mohamed Salah, hoặc trở thành “số 9”.
Theo Fichajes, Liverpool muốn đàm phán ở mức 80 triệu euro, sau khi Rodrygo bị Xabi Alonso gạt khỏi kế hoạch chính ở Real Madrid.
Aston Villa muốn có Jackson
Thị trường chuyển nhượng đang đi vào những ngày cuối và hứa hẹn các thương vụ hấp dẫn, trong đó có Nicolas Jackson.
Aston Villa mới đây liên hệ với Chelsea để thảo luận về điều khoản chuyển nhượng tiền đạo 24 tuổi người Senegal.
Mối quan hệ giữa Unai Emery và Jackson là chìa khóa. Chính ông đưa cầu thủ này từ biên chế đội B lên đội một Villarreal, mở cánh cửa để anh khoác áo Senegal cũng như gia nhập Chelsea.
Aston Villa có tham vọng đua top 4 Premier League và chinh phục Europa League. Unai Emery tin tưởng Jackson sẽ giúp nâng cao sức mạnh cho đội chủ sân Villa Park.
Tin vắn
- Borussia Dortmund đạt thỏa thuận với Chelsea về hai thương vụ: mua Carney Chukwuemeka giá 20 triệu euro cùng điều khoản phụ; và mượn trung vệ Aaron Anselmino.
- Tottenham quan tâm đến tiền đạo Alexander Sorloth, nhưng chưa có cuộc thảo luận nào với Atletico.
- Bologna chuẩn bị ký hợp đồng với Jonathan Rowe từ Marseille, khi các bên đồng ý mức giá 17 triệu euro, cùng điều khoản đi kèm 2,5 triệu euro.
- Wolves xong thỏa thuận với Girona lẫn cá nhân trung vệ Ladislav Krejci, với tổng giá trị có thể lên gần 35 triệu euro.
- Inter Milan chốt xong hợp đồng với Andy Diouf đến 2030. Lens nhận 20 triệu euro, có thể tăng thành 25 triệu euro theo điều khoản đi kèm.
- AC Milan đàm phán xong thương vụ Victor Boniface, với phí mượn 5 triệu euro. Điều khoản mua lại 24 triệu euro nhưng không bắt buộc.
- Bayer Leverkusen chính thức xác nhận mượn Claudio Echeverri từ Man City.
Trong diễn biến khác, Leverkusen của Erik ten Hag cũng thông báo chiêu mộ Loic Bade từ Sevilla với giá 30 triệu euro, hợp đồng đến 2030.
- Crystal Palace đẩy nhanh đàm phán chiêu mộ Yeremy Pino từ Villarreal, thay thế Eze sang Arsenal.
- Villarreal đang nỗ lực dứt điểm thương vụ Artem Dovbyk từ AS Roma, để bổ sung hàng công dự Champions League.
Man City nhận cảnh báo Donnarumma không phải là thủ môn phù hợp với Pep Guardiola, bất kể chiến lược gia người Tây Ban Nha rất thích anh.
Napoli sẵn sàng đưa thêm điều khoản bắt buộc mua đứt Rasmus Hojlund vào hè năm sau, khi đề xuất mượn tiền đạo của MU.
