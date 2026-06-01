Casemiro khép lại quãng thời gian bốn năm khoác áo Quỷ đỏ, sau khi gia nhập từ Real Madrid với mức phí 70 triệu bảng năm 2022.

Trong màu áo MU, tiền vệ người Brazil ra sân 160 trận, ghi 26 bàn thắng và cùng đội giành chức vô địch FA Cup cũng như cúp Liên đoàn Anh.

MU chia tay Casemiro và Malacia - Ảnh: MUFC

Thủ quân Selecao hiện đang nhận sự quan tâm từ nhiều đội bóng tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). Vài năm gần đây, Casemiro thường xuyên nghỉ dưỡng cùng gia đình tại bang Florida, Mỹ.

Trong khi "vở kịch" mang tên Jadon Sancho cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Cầu thủ chạy cánh này sẽ rời Old Trafford sau quãng thời gian gây thất vọng lớn.

Sancho có tổng cộng 83 lần ra sân cho đội bóng thành Manchester, trước khi mâu thuẫn với cựu HLV Erik ten Hag. Sau đó, anh được đem cho mượn tại Borussia Dortmund, Chelsea và Aston Villa.

Đáng chú ý, khi thuộc biên chế MU, Sancho đã góp mặt ở ba trận chung kết cúp châu Âu liên tiếp cùng các đội bóng chơi dưới dạng cho mượn.

Anh giành chức vô địch Europa League dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery tại Aston Villa, đồng thời đăng quang Conference League cùng Chelsea.

Trong thông báo chính thức, MU gửi lời tri ân: "Tất cả thành viên CLB xin gửi lời cảm ơn tới Casemiro, Tyrell Malacia và Jadon Sancho vì những đóng góp cho MU. Chúc họ gặt hái nhiều thành công trong tương lai.”

Ngoài 3 cầu thủ kể trên, 3 thành viên khác trưởng thành từ học viện Quỷ đỏ là Sonny Aljofree, James Bailey và Malachi Sharpe cũng sẽ rời đội hè này.