1. David Moyes, người được Sir Alex Ferguson lựa chọn, trở lại sân Old Trafford, nơi ông rất hiếm khi giành được chiến thắng trong thời gian dẫn dắt MU cách nay hơn một thập kỷ.

Mặc dù vậy, với tư cách một vị khách, ông vừa có chiến thắng đầu tiên tại Nhà hát của những giấc mơ trong trận đấu muộn nhất vòng 12 Premier League 2025/26 – sau chuỗi 13 thua và hòa 4.

MU thất bại sau chuỗi trận thăng hoa. Ảnh: Alamy

Trước cuộc chiến này, MU không thua kể từ cuối tháng Chín. Đội bóng của Ruben Amorim cải thiện đáng kể về lối chơi, với sức mạnh Bryan Mbeumo, cũng như tinh thần chiến đấu.

“Quỷ đỏ” trải qua 5 vòng đấu liên tiếp có điểm và hướng đến vị trí trong top đầu bảng Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng thuộc về Everton. Lần thứ 3 đội bóng vùng Merseyside làm được điều này ngay trên sân của MU kể từ khi Premier League ra đời.

Chiến thắng thứ 2 liên tiếp mà không để thủng lưới giúp Everton cân bằng điểm số với chính MU, thậm chí còn đứng trên kình địch cùng thành phố là Liverpool. Cả 3 có cùng 18 điểm như Tottenham.

2. Không gì giống với bối cảnh thực tế. Đội đang vật lộn để thoát khỏi nhóm nguy hiểm lại là bên nắm thế chủ động trong những phút đầu, còn đội chủ nhà lại chờ đợi cơ hội phản đòn.

Trận đấu khởi đầu nhạt nhòa, trước khi trở nên… “đậm đà” hơn. Coleman rời sân vì chấn thương ngay phút thứ 10.

Chỉ 3 phút sau, Idrissa Gueye bị đuổi vì tát vào mặt đồng đội Michael Keane – người có tình huống phòng ngự rất vô trách nhiệm – trong một pha tranh cãi quá mức căng thẳng.

Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp. Pickford cùng Ndiaye phải can thiệp, kéo Gueye vào đường hầm để ngăn anh tiếp tục phản ứng dữ dội. Một cảnh tượng kỳ lạ, rất hiếm khi xuất hiện trên sân cỏ.

Kỳ lạ không kém là việc MU không hề dồn lên tấn công dù hơn người. Đội bóng thành Manchester hầu như không tạo được nguy hiểm.

Gueye bị đuổi sau khi đánh đồng đội. Ảnh: PL

Không chỉ vậy, đội ghi bàn trước khi trận đấu trôi qua nửa giờ lại là Everton. Mỗi khi có bóng, đội khách thi đấu cực kỳ kiên nhẫn, cố gắng giữ bóng để đốt thời gian và khiến khán giả tại Old Trafford thêm phần sốt ruột.

Dewsbury-Hall thực hiện pha đột phá như chỗ không người rồi thực hiện cú sút ở rìa vòng cấm đánh bại Lammens, dù thủ môn người Bỉ đã chạm tay nhẹ vào bóng.

Khán giả đội khách như không tin nổi kịch bản trên sân. Ngược lại, phía chủ nhà cần vài phút để định thần lại.

Những cơ hội đã đến với MU. Tuy nhiên, lần lượt Dorgu, Amad Diallo rồi Bruno Fernandes đều không thành công với các tình huống dứt điểm của mình.

3. Với Benjamin Sesko và Matheus Cunha chấn thương, Joshua Zirkzee có lần đá chính đầu tiên trong mùa giải ở Ngoại hạng Anh nhưng không thể hiện được nhiều.

Đối với Ruben Amorim, ông không còn nhiều lựa chọn tấn công trên ghế dự bị. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tung Mason Mount vào sân sau giờ nghỉ và MU chơi nhanh hơn.

Cường độ thi đấu tăng lên, nhưng số cơ hội thì không. Trong khi “Quỷ đỏ” cố gắng đẩy tốc độ lên cao thì Everton chọn kéo đội hình lùi sâu. Thế trận vẫn không thay đổi.

Zirkzee có 2 pha đánh đầu đẹp mắt nhưng bị Pickford cản phá. Ảnh: EPA

Rồi cơ hội cũng đến với Zirkzee, trong hai pha bóng mà người hâm mộ MU chờ đợi bàn gỡ hòa. Thế nhưng, Pickford đều bay người cứu thua ngoạn mục từ những cú đánh đầu của tiền đạo Hà Lan.

“Tôi thực sự thất vọng. Chúng tôi có rất nhiều đường tạt bóng, cơ hội từ bóng hai, nhưng chất lượng và khả năng ra quyết định lại không tốt”, Ruben Amorim lên tiếng sau tiếng còi mãn cuộc.

Lần đầu tiên trong lịch sử MU thua một trận đấu Ngoại hạng Anh tại Old Trafford khi đội khách nhận thẻ đỏ. Họ thắng 36 và hòa 10 trong 46 lần trước đó được thi đấu hơn người.

“Khả năng nắm bắt tình huống của chúng tôi là kém, kể cả khi đối thủ còn 10 người”, Amorim tiếp tục. “Chất lượng trong những tình huống tiếp cận vòng cấm địa của họ cũng kém”.

Thất bại này cho thấy một điều, để vươn xa, MU cần thêm nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa đông (tháng 1/2026).