Tờ Athletic loan tin, mối quan hệ Vinicius và thuyền trưởng Xabi Alonso hoàn toàn đổ vỡ, đến nỗi ngôi sao Brazil yêu cầu lãnh đạo Real Madrid phải lựa chọn: hoặc tôi hoặc Xabi Alonso.

Nguồn trên cung cấp thêm, trong bối cảnh đàm phán gia hạn hợp đồng bị đình trệ, Vinicius đưa ra 2 yêu cầu gắt khiến Chủ tịch Florentino Perez không khỏi bực tức: tăng lương cao nhất đội và sa thải Xabi Alonso!

Vinicius được cho yêu cầu Real Madrid lựa chọn: hoặc tôi, hoặc ông ta! Ảnh: Defensa

Tình hình cụ thể hơn được tờ này cập nhật, do không muốn rơi cảnh mất trắng Vinicius (thỏa thuận hiện tại hết hạn vào hè 2027), trong đàm phán ký mới, Real Madrid thiện chí tăng lương cho anh lên 20 triệu euro/mùa.

Tuy nhiên, phía tiền đạo Brazil không đồng ý, vẫn nhất quyết đòi phải hưởng lương cao nhất ở Bernabeu - một hợp đồng kỷ lục tương tự như Ronaldo. Không chỉ vậy, Vinicius còn gây xáo xào lớn trong nội bộ với yêu cầu thứ 2: chỉ gian hạn, nếu thay Xabi Alonso bằng một người khác!

‘Ông trùm’ Florentino Perez vô cùng thất vọng và tức giận với đòi hỏi phi lý của Vinicius, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh để từng bước tháo gỡ vấn đề.

Ưu tiên của Real Madrid vẫn là gia hạn Vinicius, nhưng chỉ với các điều kiện mà CLB cho là phù hợp. Trường hợp tiền đạo này vẫn cố ‘phá đám’, Chủ tịch Perez sẽ tìm cách bán anh ở chuyển nhượng hè 2026 cho bằng được, tránh để Vinicius đạt ý đồ, ra đi theo dạng tự do vào 2027.

Dưới thời Xabi Alonso, Vinicius không còn đảm bảo suất đá chính, tỏ rõ thái độ bất mãn, thiếu tôn trọng người thầy của mình khi bị thay ra. Ở trận đấu mới nhất, Real Madrid 2-2 Elche, anh cũng bị xếp dự bị, đến phút 57 mới vào thay Rodrygo, người 29 trận liên tiếp chưa ghi bàn cho ‘Kền kền’.

Theo các nguồn tin, chân sút 25 tuổi thấy rõ, Xabi Alonso không công bằng với anh nên cảm thấy thất vọng và tình hình ngày một leo thang.

Báo chí Tây Ban Nha cảnh báo Vinicius, nếu cứ làm căng, gây nhiễu nội bộ thì khả năng anh mới là người phải ‘bật bãi’ khỏi Real Madrid, nơi không cho phép ai lớn hơn CLB, dù đó là Cristiano Ronaldo hay Sergio Ramos và giờ là tiền đạo Brazil.