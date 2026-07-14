Thủ thành 35 tuổi chuyển đến Old Trafford theo dạng tự do, sau khi hết hạn hợp đồng với Leeds United hồi cuối tháng 6.

Karl Darlow đặt bút ký hợp đồng với MU đến năm 2028, kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

Darlow ký 2 năm với MU, kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng - Ảnh: MUFC

Mùa trước, anh là lựa chọn số 1 của HLV Daniel Farke tại Leeds. Tuy nhiên, khi gia nhập Quỷ đỏ, Darlow sẽ sắm vai trò thủ môn số hai, hỗ trợ Senne Lammens.

Karl Darlow cũng trở thành cầu thủ thứ 7 trong lịch sử chuyển từ Leeds sang MU, nối gót những cái tên nổi tiếng như Rio Ferdinand, Eric Cantona, Joe Jordan, Gordon McQueen và Alan Smith.

Mùa trước, thủ thành người Anh có 22 lần bắt chính tại Premier League, dù không phải lựa chọn ưu tiên của đội bóng trong hành trình giành quyền thăng hạng từ Championship.

Darlow vượt qua thủ môn Lucas Perri để vị trí số 1. Trong ngày ra mắt đội bóng mới, người gác đền kỳ cựu chia sẻ:

"Tôi vô cùng tự hào khi được ký hợp đồng với MU. Gia nhập tập thể gồm những thủ môn chất lượng nên bản thân rất háo hức được cùng cạnh tranh, thúc đẩy lẫn nhau để duy trì tiêu chuẩn cao nhất mà CLB luôn yêu cầu.

Darlow sẽ mặc áo số 12 tại Old Trafford - Ảnh: MUFC

Đây là cơ hội đặc biệt. Ai cũng có thể thấy MU đang bước vào giai đoạn đầy hứa hẹn. Tôi nóng lòng được đóng góp, hỗ trợ các đồng đội cũng như giúp toàn đội tiến về phía trước."

Thương vụ chiêu mộ Darlow giúp Quỷ đỏ ra mắt 2 tân binh chỉ trong vòng hai ngày. Hôm qua, đội chủ sân Old Trafford công bố bản hợp đồng trị giá 48 triệu bảng với Andrey Santos từ Chelsea, kèm 2 triệu bảng phụ phí.

Chưa dừng lại ở đó, MU nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cường thêm Youri Tielemans. Tiền vệ người Bỉ đã tiến hành kiểm tra y tế sáng nay (14/7), sau khi CLB kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng.