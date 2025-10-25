Harry Maguire là người ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 trên sân Liverpool cuối tuần trước. Trong khi Mason Mount đá chính từ đầu.

Chuẩn bị cho cuộc đấu Brighton, HLV Ruben Amorim tiết lộ, cả hai cần đánh giá lại về thể lực trước thời điểm bóng lăn.

Maguire và Mount đang bị đau nhẹ - Ảnh: SunSport

"Đội hình hiện tại tương đối ổn. Chúng tôi có một số nghi ngờ, bởi Maguire và Mason Mount bị đau nhẹ trong buổi tập tuần qua.

Mọi thứ không quá nghiêm trọng, nhưng chúng tôi cần xem xét trước lúc thi đấu. Ngoài Lisandro Martinez, các cầu thủ còn lại đều sẵn sàng.

Tôi nghĩ đây sẽ là trận cầu khó khăn. Brighton là đội bóng thực sự đáng xem. Họ rất giỏi trong việc xây dựng lối chơi, mạnh ở khâu chuyển đổi trạng thái.

Mùa này Brighton cũng chơi tốt ở các pha bóng cố định. Đây thực sự là đội bóng mạnh và hoàn chỉnh."

Mùa bóng 2024/25, Brighton thắng cả hai lượt trận đấu với MU tại Ngoại hạng Anh. Ba chuyến làm khách gần nhất tại Old Trafford, họ cũng ca khúc khải hoàn.

Amorim chia sẻ thêm: "Các cầu thủ Brighton tin tưởng vào những gì mình đang làm, ngay cả khi chịu áp lực. Bởi vậy, tôi rất ngưỡng mộ HLV Fabian Hurzeler.

Chúng tôi đã có một cuối tuần tuyệt vời, nhưng trọng tâm lúc này là cuộc thư hùng với Brighton."