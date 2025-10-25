Vào Chủ nhật này (22h15 ngày 26/10), mọi sự chú ý đổ dồn về Bernabeu, nơi diễn ra trận Siêu kinh điển lượt đi mùa giải La Liga 2025/26 hứa hẹn đầy kịch tính và hấp dẫn.

Real Madrid đang có cơ hội tốt để ‘phục thù’ Barca, sau 4 trận toàn thua mùa trước, với đội hình được làm mới từ Xabi Alonso thay Ancelotti.

Jude Bellingham cùng Real Madrid đầy khí thế nghênh chiến Barca vào tối Chủ nhật này. Ảnh: RMFC

Đội bóng áo trắng hiện dẫn đầu La Liga, hơn Barca 2 điểm sau 9 vòng đấu. Họ cũng toàn thắng (3 trận) tại Champions League.

Đáng mừng hơn, các trụ cột như Jude Bellingham, Vinicius,… đều chơi ấn tượng trước khi Real Madrid bước vào đấu Barca, bên cạnh một Mbappe xuất sắc từ đầu mùa.

Jude Bellingham, người mang về cho Real Madrid 3 điểm trước một Juventus khó chơi, đang rất hào hứng hướng tới màn so tài vào Chủ nhật này.

Tiền vệ người Anh thông tin về bản thân, cũng là lời ‘cảnh báo’ đến Barca: “Tôi khỏe mạnh và phấn chấn, có lẽ đang ở trạng thái thể lực tốt nhất từ trước đến nay (sau khi trở lại từ chấn thương).

Tôi sẵn sàng cống hiến và làm mọi thứ để có thể giúp Real Madrid giành chiến thắng, tiếp đà mà đội đã tạo ra được trong thời gian tôi vắng mặt”.

Lamine Yamal với phát ngôn khiêu khích Real Madrid, có thể tạo khác biệt cho Barca ở Bernaneu? Ảnh: Defensa

Jude Bellingham bày tỏ về tầm quan trọng của đại chiến Real Madrid vs Barcelona: “Tôi nghĩ ai cũng hiểu rằng nhưng bàn thắng hay chiến thắng trong các trận đấu như thế này luôn mang một ý nghĩa đáng kể hơn, bởi nó giúp bạn chuẩn bị về mặt tâm lý và tinh thần cho phần còn lại của mùa giải. Cảm giác mình có thể đánh bại đối thủ lớn nhất để giành ngôi vị khiến bạn thêm tự tin vào một mùa giải thành công”.

Ngôi sao 22 tuổi chỉ ra ‘vũ khí’ có thể giúp Real Madrid đả bại Barca: “Yếu tố then chốt chính là ở việc kiểm soát trận đấu, thời điểm, cảm xúc và những chỉ tiết nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt.

Năm ngoái, khi Real Madrid bị dẫn trước trong một số trận, đội đã để ảnh hưởng tinh thần rất nhiều dẫn đến đánh mất thể trận. Thế nên, điều quan trọng là phải giữ vững được khí thế chiến đấu trong suốt cuộc chơi.

Về mặt chiến thuật, chúng tôi biết Barca chơi như thế nào và ý đồ của mình ra sao. Vì thế, chìa khóa của cuộc chiến chính là kiểm soát tốt mọi yếu tố, từ tâm lý, áp lực, bầu không khí,… Chính những điều đó có thể tạo nên sự khác biệt”.