Real Madrid đấu Celta Vigo mở ra chuỗi 11 ngày gian khó có thể định đoạt cả mùa giải, với bóng ma chấn thương Kylian Mbappe.
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra phán quyết về vụ 7 cầu thủ nhập tịch gian lận ở tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.
LĐBĐ châu Á (AFC) ghi nhận phán quyết từ CAS với bóng đá Malaysia liên quan vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ và chuẩn bị đưa ra án phạt một cách nhanh chóng nhất.
Hai siêu phẩm trên sân Etihad giúp Nottingham Forest ngáng chân Man City, mở rộng con đường đến chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Arsenal.
Real Madrid được loan tin có thể sa thải Alvaro Arbeloa, nếu đội tiếp tục chơi tệ, trong bối cảnh dàn sao chia phe cánh, mất niềm tin vào người thay thế Xabi Alonso.