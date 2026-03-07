HCwNouxXoAA0F6W.jpg
Liverpool ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, cho thấy sự coi trọng sân chơi FA Cup
HCwW2PXXQAAIaOU.jpg
Đội khách nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo
HCwW2M_XwAILZj5.jpg
Suốt hiệp một, Liverpool đá nửa sân, tung ra 11 cú dứt điểm
HCwWQ8GXwAAKqXD.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
HCwd0vGXkAAE0a0.jpg
Ngay sau giờ giải lao, Robertson nã đại bác bằng chân trái ngoài vòng cấm mở tỷ số cho Liverpool
HCwfZcsXkAAR0ls.jpg
HCweGMnWcAAmcqO.jpg
Phút 53, đến lượt Salah lên tiếng với pha đệm cận thành dễ dàng
HCweGMkW0AAttE9.jpg
Nụ cười đã nở trở lại trên môi Salah
HCwi i1WIAAuAfG.jpg
Phút 74, Curtis Jones kết thúc hiểm hóc từ khoảng cách 25m nâng tỷ số lên 3-0
HCwk8lgX0AA65QO.jpg
Cuối trận, Hwang Hee Chan gỡ lại một bàn danh dự cho đội chủ nhà
HCwlnuGWMAAzguE.jpg
Thắng thuyết phục, Liverpool giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết FA Cup

Nguồn ảnh: 433, LFC, FA Cup