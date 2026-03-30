Chiều 30/3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong khoảng từ sáng 29 đến sáng sớm 30/3, các tỉnh miền Bắc đã xuất hiện 2 đợt mưa rào và giông trên diện rộng. Đợt thứ nhất xảy ra từ sáng đến trưa ngày 29/3; đợt thứ hai là mưa giông mạnh bắt đầu khoảng 1h ngày 30/3 và kéo dài đến khoảng 7-8h cùng ngày.

Mưa giông xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có nơi mưa to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 29/3 đến đầu giờ chiều 30/3 tại một số trạm vượt 50mm như: Bến Tạm (Hải Phòng) 72,4mm; Cổ Pháp (Bắc Ninh) 70,4mm; Bưởi (Hà Nội) 54,3mm…

Cũng trong thời gian này, tại một số tỉnh/thành phố như Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La đã ghi nhận hiện tượng mưa đá gây thiệt hại về người và tài sản. Mưa giông mạnh kèm mưa đá, lốc xoáy là hiện tượng vẫn thường xảy ra trong giai đoạn giao mùa, do giao tranh giữa các khối không khí nóng và lạnh khác nhau, cùng với hoạt động mạnh của đới gió Tây trên mực 3.000-5.000m.

Dự báo ngày 30-31/3 là hai ngày có thể xảy ra nắng nóng tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Huế với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 35-38 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong ngày 30 có nắng nóng cục bộ, ngày 31 có thể xảy ra trên diện rộng.

Sau đó, từ đêm 31/3 đến 1/4, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên giai đoạn 1-2/4, trời sẽ mát mẻ, vùng núi se lạnh.

"Do sự chuyển thời tiết này, sẽ có sự “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến cho khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra giông lốc, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", các chuyên gia nhận định.

Đồng thời, các chuyên gia lưu ý, những hiện tượng này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân.

Người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có giông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Mưa đá kèm giông lốc khiến 10 người thương vong

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa, mưa đá kèm giông lốc, sét xảy ra vào ngày 29-30/3 đã khiến 3 người tử vong (Tuyên Quang có 1 người do sét đánh, Quảng Ninh 2 người do giông lốc làm lật thuyền); 7 người khác bị thương (Lào Cai có 6 người và Lạng Sơn có 1 người).

Thiên tai cũng khiến 8 ngôi nhà bị sập đổ ở tỉnh Lào Cai, 5.355 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Cao Bằng có 342 nhà, Lào Cai 4.338 nhà, Tuyên Quang 314 nhà, Lạng Sơn 358 nhà và Phú Thọ có 3 nhà).

Đồng thời, 35ha lúa ở tỉnh Lào Cai, trên 110ha cây hoa màu, ăn quả (Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ) và 33,5ha cây lâm nghiệp (Tuyên Quang, Lạng Sơn) bị gãy đổ thiệt hại.

Ngoài ra, thống kê cho thấy 89 công trình phụ trợ, 4 điểm trường (Lạng Sơn), một nhà văn hóa (Tuyên Quang) bị tốc mái, hư hỏng; 8 cột điện ở Lào Cai bị gãy đổ.

“Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống; tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại”, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay.