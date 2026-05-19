Theo phản ánh của một công dân, vào khoảng những năm 1970, gia đình có một mảnh đất nằm giáp tỉnh lộ 419 hiện nay. Thời điểm đó, UBND xã đã vận động gia đình đổi thửa đất này để cấp cho một hộ gia đình có công với cách mạng.

Đổi lại, chính quyền xã giao cho gia đình một mảnh đất khác nằm trong xóm. Tuy nhiên, việc đổi đất diễn ra cách đây quá lâu nên gia đình không còn lưu giữ bất kỳ giấy tờ nào liên quan. Dù vậy, nhiều người dân sống xung quanh cùng các bậc cao niên trong xóm vẫn biết rõ sự việc và có thể làm chứng.

Sau khi được giao đất mới, gia đình đã sử dụng ổn định để xây nhà ở, làm vườn, trồng cây hàng năm và cây lâu năm. Quá trình sử dụng đất liên tục, không phát sinh tranh chấp.

Từ thực tế trên, công dân đặt câu hỏi liệu gia đình có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) lần đầu hay không và nếu đủ thì thuộc trường hợp nào theo Luật Đất đai 2024?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của chính quyền địa phương. Việc cấp giấy chứng nhận cần căn cứ hồ sơ lưu trữ, nguồn gốc sử dụng đất cũng như các quy định do địa phương ban hành để thi hành Luật Đất đai.

Vì vậy, Bộ không có cơ sở để trả lời. Tuy nhiên, cơ quan này dẫn chiếu một số quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Theo đó, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Các quy định này được nêu tại Điều 137, Điều 138, Điều 139 và Điều 140 của Luật Đất đai 2024. Đây là các điều khoản liên quan đến việc công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đang sử dụng đất ổn định, không có giấy tờ hoặc có nguồn gốc sử dụng đất từ trước đây.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp sử dụng đất lâu dài, ổn định trước thời điểm luật có hiệu lực, không có tranh chấp có thể được xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban hành các quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu tại Nghị định số 101/2024 và Nghị định số 151/2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thêm, tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026, UBND cấp tỉnh được giao ban hành quy định cụ thể về trình tự, thủ tục hành chính đất đai đối với các trường hợp phát sinh trên địa bàn, thời hạn hoàn thành chậm nhất trước ngày 1/7/2026.

Trong thời gian địa phương chưa ban hành quy định mới, UBND cấp tỉnh quyết định áp dụng thủ tục theo quy định cũ hoặc ban hành quy trình xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Liên quan đến thẩm quyền cấp sổ đỏ lần đầu, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai và điểm h khoản 5 Điều 1 Nghị định số 151/2025, UBND cấp xã có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với cá nhân trong nước đang sử dụng đất.

Từ các quy định trên, công dân liên hệ các cấp có thẩm quyền để thực hiện.