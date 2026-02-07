Theo phản ánh, một hộ dân có thửa đất tại khu vực bãi bồi ven sông, sử dụng ổn định vào mục đích trồng ngô từ năm 1997 đến nay, không xảy ra tranh chấp. Trong suốt quá trình sử dụng, UBND xã không ngăn cấm hoạt động canh tác và cũng không công bố quy hoạch lòng sông, hành lang bảo vệ sông.

Gần đây, UBND xã thông báo thửa đất này nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Trước tình huống trên, công dân thắc mắc, thửa đất gia có đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi hay không.

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời nội dung này, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dẫn quy định tại khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định 88/2024 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, các trường hợp được bồi thường về đất được quy định tại khoản 3 Điều 95 Luật Đất đai, gồm: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 138 của Luật Đất đai.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 1/7/2014 mà đã sử dụng đất ổn định, thuộc các trường hợp được xem xét cấp sổ đỏ theo quy định tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 139 của Luật Đất đai.

Cục Quản lý đất đai cho biết, để xem xét, giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân, cần kiểm tra thời điểm, nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đối với đất thu hồi mà hộ gia đình sử dụng; đối chiếu với hồ sơ, tài liệu.

Do đây là trường hợp cụ thể, không có hồ sơ, tài liệu kèm theo, Cục đề nghị người dân nghiên cứu các quy định pháp luật nêu trên và liên hệ với cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được xem xét, giải quyết.