Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Theo Quyết định số 2636 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành, Hà Nội sẽ phát triển các khu đô thị đa mục tiêu phân bổ đồng đều tại 8 hướng của thành phố, gắn với 9 trục động lực phát triển theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Điểm đáng chú ý của đề án là quy định quản lý giao dịch đối với nhà ở thương mại trong các khu đô thị đa mục tiêu.

Cụ thể, bên mua hoặc thuê mua nhà ở thương mại sẽ không được bán lại trong thời hạn 3 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà. Trường hợp có nhu cầu chuyển nhượng trước thời hạn này, người mua chỉ được bán lại cho chủ đầu tư và giá bán tối đa không vượt quá giá trong hợp đồng đã ký.

Ngoài việc hạn chế chuyển nhượng, chủ đầu tư cũng phải công khai tiêu chuẩn chất lượng, giá bán, bảo đảm bàn giao đúng tiến độ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành, bảo trì công trình.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: CĐT

Theo đề án, các khu đô thị đa mục tiêu được định hướng hình thành không gian sống và làm việc bền vững, có khả năng tạo việc làm và duy trì sinh kế cho người dân ngay trong khu đô thị.

Hà Nội xác định ưu tiên bố trí các khu đô thị này gần các hành lang giao thông lớn và đầu mối giao thông công cộng, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở bao gồm nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm đang triển khai, nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê kết hợp với tỷ lệ hợp lý nhà ở thương mại.

Mô hình phát triển hướng tới hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh với đầy đủ các khu chức năng thương mại, dịch vụ, sản xuất sạch, logistics đô thị, không gian làm việc - dịch vụ công cộng. Đồng thời bảo đảm người dân có thể sinh hoạt thường ngày, học tập (trường mầm non, phổ thông, cơ sở đào tạo nghề), tiếp cận y tế (bệnh viện, phòng khám), văn hóa - thể thao trong phạm vi khu đô thị.

Nhà tái định cư chưa sử dụng có thể chuyển sang nhà ở xã hội

Một nội dung khác được nêu tại đề án là cơ chế xử lý quỹ nhà tái định cư chưa sử dụng.

Theo quy định, nếu quá 12 tháng kể từ khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng mà căn hộ tái định cư chưa được bố trí hoặc không có người nhận theo phương án bồi thường đã được phê duyệt, nhà đầu tư được đề xuất chuyển số căn hộ này sang nhà ở xã hội để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua.

Đối với nhà ở xã hội, Hà Nội yêu cầu việc bán, cho thuê, cho thuê mua phải đúng đối tượng, đúng điều kiện và công khai danh sách người được mua, thuê, thuê mua.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm và Đông Anh. Ảnh: CĐT

Trong khi đó, nhà ở phục vụ tái định cư sẽ được bố trí theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt. Sau khi quỹ nhà ở phục vụ tái định cư tại dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm trực tiếp ký hợp đồng mua bán nhà ở với các đối tượng tái định cư theo danh sách được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hà Nội cũng định hướng thí điểm mô hình doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong triển khai các khu đô thị đa mục tiêu.

Tuy nhiên, thành phố nhấn mạnh vai trò chủ đạo của DNNN không đồng nghĩa với việc phải trực tiếp đầu tư toàn bộ vốn cho dự án. Với quy mô mỗi khu đô thị có thể lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, DNNN cần đóng vai trò dẫn dắt trong tổ chức triển khai, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Bên cạnh đó, Hà Nội khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng triển khai đồng bộ hạ tầng tham gia đầu tư.

Theo tính toán của Hà Nội, tổng nhu cầu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 vào khoảng 195-255 triệu m2 sàn.

Sau khi đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội khoảng 18 triệu m2 sàn và nhà ở do người dân tự xây khoảng 45 triệu m2 sàn, thành phố vẫn cần phát triển thêm khoảng 132-192 triệu m2 sàn nhà ở thương mại và nhà tái định cư trong các khu đô thị đa mục tiêu.

Đáng chú ý, 100% khu đô thị đa mục tiêu sẽ phải đáp ứng tiêu chí khu đô thị thông minh theo lộ trình Đề án Đô thị thông minh của Thành phố.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành từ 2-3 khu đô thị đa mục tiêu.