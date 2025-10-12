Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Chỉ thị 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã xác định, đến năm 2030, Việt Nam cần ít nhất 100.000 doanh nghiệp công nghệ số để phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Tại Nghị quyết 71 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57, Chính phủ cũng đã đặt mục tiêu đến năm 2030 số lượng doanh nghiệp công nghệ số trên 1.000 dân bằng 1.

Bốn loại doanh nghiệp công nghệ số cần tập trung phát triển gồm: Các tập đoàn, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi; các doanh nghiệp CNTT đã khẳng định được thương hiệu đảm nhận các sứ mệnh tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động trong sản xuất; các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội; và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số.

Theo số liệu của Bộ KH&CN, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo của Chính phủ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ước tính đến hết tháng 8/2025, tổng số doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là 77.989 doanh nghiệp.

Trong đó, có 2 địa phương đã đạt mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghệ số đặt ra tại Nghị quyết 71, đó là Hà Nội và TP.HCM, với tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số trên 1.000 dân lần lượt đạt 2,6 và 2,28. Đà Nẵng và Bắc Ninh dự kiến sẽ sớm đạt mục tiêu, khi tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số trên 1.000 dân hiện đã đạt 0,93 và 0,8.

Tuy nhiên, một số địa phương có tiềm năng nhưng tốc độ phát triển doanh nghiệp công nghệ số còn chậm, chỉ khoảng 10%/năm, với tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số trên 1.000 dân nhỏ hơn trung bình cả nước (0,77), gồm: Đồng Nai (đạt 0,36), Hải Phòng (đạt 0,36), Cần Thơ (đạt 0,23), Quảng Ninh (đạt 0,35), Thái Nguyên (đạt 0,26) thấp hơn nhiều những địa phương có mức phát triển tương đương là Đà Nẵng (0,93), Bắc Ninh (0,80).

Để đạt được mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên 1000 dân bằng 1, Bộ KH&CN cho rằng, các địa phương phải phấn đấu gia tăng tốc độ tăng trưởng hàng năm, trong đó 3 địa phương Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Phòng cần đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 20%; trong khi mức tăng trưởng cần đạt của Thái Nguyên và Cần Thơ lần lượt là 28% và 30%.