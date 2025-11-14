Một công dân có 81,7m2 đất trồng lúa muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở nông thôn, đã thực hiện thủ tục trích đo.

Người này thắc mắc, thửa đất có thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai hay không? Nếu không thuộc trường hợp này thì trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, căn cứ theo khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở (hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở) đối với hộ gia đình, cá nhân phải dựa trên quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Để xác định việc chuyển mục đích sử dụng thửa đất trên có thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 hay không, Bộ đề nghị công dân có văn bản và hồ sơ, tài liệu liên quan đến thửa đất kèm theo gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Trường hợp không thuộc quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 thì việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở đối với thửa đất căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 3 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 151/2025.

“Việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên thuộc một trong các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai năm 2024”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý.

Thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 5 Nghị định số 151/2025.

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 227 Luật Đất đai năm 2024.

Ngoài ra, thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp trên được quy định tại mục 1, phần B, Phần II - Thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ban hành kèm theo Quyết định số 3380/QĐ-BNNMT.