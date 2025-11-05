Theo hãng tin Anadolu, Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/11 đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của tin tặc Triều Tiên.

"Biện pháp trừng phạt mới là cách thức để giảm bớt nguồn tài trợ cho chương trình vũ khí của Triều Tiên", Thứ trưởng Tài chính Mỹ John Hurley cho biết.

Danh sách trừng phạt trên bao gồm 8 cá nhân đến từ Triều Tiên, Trung Quốc và Nga cùng công ty công nghệ Korea Mangyongdae Computer Technology Corp. và ngân hàng Ryujong Credit của Triều Tiên. Toàn bộ cá nhân và thực thể này sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Washington.

Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên, nới lỏng cho Belarus. Ảnh: NYT

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã ra quyết định nới lỏng một số lệnh trừng phạt với Belarus, trong bối cảnh Washington đang cố gắng hàn gắn quan hệ với Minsk.

Cụ thể, hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus đã được dỡ bỏ toàn bộ biện pháp trừng phạt. Ngoài ra, các giao dịch liên quan đến chuyên cơ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng không còn bị hạn chế.

Hồi tháng 9, đặc phái viên Mỹ John Coale đã có cuộc gặp với ông Lukashenko. Sau cuộc gặp, ông Coale khẳng định việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước là ưu tiên hàng đầu của Washington.

"Mỹ sẵn sàng cùng Belarus thực hiện mọi bước đi cần thiết để củng cố hợp tác kinh tế, chính trị. Chúng tôi cũng hy vọng có thể sớm mở lại Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Minsk", đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh.