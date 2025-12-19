Thông cáo ngày 18/12 của Văn phòng kiểm soát các tài sản nước ngoài (OFAC) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Washington đã áp trừng phạt 29 tàu cùng nhiều công ty quản lý các phương tiện này với lý do đã vận chuyển trái phép lượng sản phẩm xăng dầu có trị giá hàng trăm triệu USD của Iran.

Một tàu chở dầu của Iran. Ảnh: IRNA

Tờ The Hill trích thông cáo cho hay: “Các lệnh trừng phạt này cũng nhằm vào thương gia Ai Cập Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, người sở hữu nhiều công ty có liên hệ với 7/29 con tàu vi phạm cùng một số doanh nghiệp vận tải… Chúng tôi sẽ không ngần ngại sử dụng mọi biện pháp sẵn có để chống lại những cá nhân tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán dầu mỏ bất hợp pháp của Iran”.

Cho tới nay, chính quyền Iran chưa lên tiếng về động thái trên của Mỹ.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định ông không muốn chứng kiến Tehran có trong tay vũ khí hạt nhân. Do vậy, ông Trump đã cho thực hiện nhiều biện pháp cả quân sự lẫn dân sự nhằm vào Iran, kể cả áp thêm trừng phạt lên các tổ chức và cá nhân hỗ trợ Tehran buôn bán và vận chuyển dầu mỏ.