Tờ Washington Post dẫn lời hơn chục nguồn tin cho hay, chỉ thị cực kỳ bất thường này đã được gửi đến gần như tất cả các chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ trên toàn thế giới. Địa điểm nhóm họp vào tuần tới là một căn cứ Thủy quân Lục chiến ở bang Virginia.

Lệnh triệu tập được ban hành vào đầu tuần này, ngay sau khi nhóm của ông Hegseth tại Lầu Năm Góc công bố kế hoạch tái tổ chức quy mô lớn cơ cấu chỉ huy cấp cao trong quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: New York Times

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell hôm 25/9 xác nhận, Bộ trưởng Hegseth "sẽ phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới", nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Các chỉ huy cấp cao đồn trú tại những khu vực xung đột và lãnh đạo cấp cao tại châu Âu, Trung Đông, và khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến cũng ​​sẽ tham dự cuộc họp.

Được biết có khoảng 800 tướng lĩnh và đô đốc Mỹ đang hoạt động ở Mỹ, và tại hàng chục quốc gia trên khắp thế giới.

Tờ Washington Post cho hay, chưa có một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nào từng ban hành lệnh triệu quy mô lớn như vậy. Một số người đã tỏ ra lo ngại về những tác động tiềm ẩn về an ninh.

"Mọi người rất lo lắng. Họ không hiểu điều đó có nghĩa là gì", một trong những nguồn tin cho biết.

Những người khác bày tỏ sự hoài nghi về việc cả các chỉ huy đóng quân ở nước ngoài cũng được yêu cầu tham dự cuộc họp khẩn cấp, kèm theo nguy cơ giảm khả năng ứng phó trong trường hợp có tình huống bất ngờ xảy ra.