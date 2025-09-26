Theo tờ Kyiv Independent, hôm 24/9, NORAD đã điều động một máy bay E-3, 4 tiêm kích F-16, và 4 máy bay tiếp dầu KC-135 để theo dõi 2 máy bay ném bom Tu-95 và 2 chiến đấu cơ Su-35 của Nga bay vào trong vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Alaska.

NORAD nhấn mạnh, các máy bay Nga vẫn ở trong không phận quốc tế, và không xâm phạm không phận chủ quyền của Mỹ hoặc Canada.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga. Ảnh: TASS

Cũng theo NORAD, các cuộc chạm trán như trên diễn ra thường xuyên, và không được coi là "mối đe dọa". ADIZ là một phần không phận quốc tế, nơi các nước yêu cầu máy bay phải cung cấp thông tin nhận dạng để giám sát, và bảo vệ an ninh quốc gia.

Tin tức này được công bố, sau khi các chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV) của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận của nhiều nước thành viên NATO.

Đầu tháng 9, Ba Lan đã bắn hạ một số UAV Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận nước này. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên lực lượng NATO bắn hạ UAV Nga, kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Sau đó, Estonia cáo buộc 3 chiến đấu cơ MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận nước này trong 12 phút.

Hôm 23/9, tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, các nước NATO có thể bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận.

Tuyên bố của ông Trump đã nhận được sự ủng hộ từ một số quan chức ở Ba Lan và Estonia, những người khẳng định cần có hành động cứng rắn hơn đối với các vụ xâm nhập.