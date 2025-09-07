Tờ Independent ngày 7/9 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ký sắc lệnh đổi tên gọi của Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, tên gọi vốn được cơ quan này sử dụng khi mới thành lập.

Ngay sau sắc lệnh này, trang chủ của Lầu Năm Góc đã cập nhật tên gọi thành "Bộ Chiến tranh", từ viết tắt DOD (Bộ Quốc phòng) cũng được thay bằng DOW (Bộ Chiến tranh) trong nhiều tiêu đề của trang web.

"Chi phí sẽ không quá lớn. Chúng tôi biết cách tái cấu trúc thương hiệu mà không quá rầm rộ. Chúng ta sẽ làm theo cách ít tốn kém nhất. Mọi người đều thích tên gọi này, nước Mỹ đã có những thắng lợi lịch sử với Bộ Chiến tranh", ông Trump trả lời khi được các phóng viên hỏi về chi phí đổi tên.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh. Ảnh: NYT

Theo truyền thông Mỹ, việc đổi tên có thể khiến chính phủ liên bang tiêu tốn hơn 1 tỷ USD, bởi Lầu Năm Góc có hàng trăm cơ quan và căn cứ trên toàn cầu, và tất cả đều phải cập nhật tên gọi mới. Bên cạnh đó là một số lượng khổng lồ biển báo và dụng cụ cũng cần phải thay đổi.

"Chi tiết của sắc lệnh vẫn chưa rõ ràng, nhưng chính phủ sẽ phải thay đổi con dấu của Bộ Quốc phòng tại hơn 700.000 cơ sở ở 40 quốc gia và toàn bộ 50 bang của Mỹ", trang tin Politico cho biết.

Trong lịch sử, nước Mỹ đã sử dụng tên gọi Bộ Chiến tranh từ năm 1789 cho đến sau Thế chiến II. Vào năm 1947, Tổng thống Harry Truman đã ký Đạo luật An ninh quốc gia, nhằm tách lục quân và không quân thành các quân chủng riêng, cùng với hải quân hình thành thể chế mới do một Bộ trưởng đứng đầu. Tới năm 1949, Quốc hội Mỹ chính thức công nhận tên gọi Bộ Quốc phòng.