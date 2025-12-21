Video: Lính Mỹ đổ bộ lên tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. Nguồn: Kristi Noem/Mạng xã hội X

Trong thông cáo trên mạng xã hội X hôm 20/12, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết Lực lượng tuần duyên nước này với sự hỗ trợ từ Bộ Chiến tranh Mỹ đã bắt giữ một con tàu chở dầu “từng neo đậu” ở Venezuela.

“Mỹ sẽ tiếp tục truy bắt hoạt động vận chuyển trái phép dầu mỏ bị cấm vận được dùng để tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố trong khu vực”, bà Noem viết, kèm đoạn video về chiến dịch bắt giữ tàu chở dầu.

Trực thăng Mỹ áp sát tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. Ảnh: Kristi Noem/Mạng xã hội X

Theo CNN, cũng trong ngày 20/12, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil tuyên bố chính quyền Iran đã đề nghị hợp tác với Caracas để đối phó với “hành động cướp biển” của Mỹ.

Ông Yvan Gil viết trên Telegram rằng: “Tôi đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi để xem xét mối quan hệ song phương và thảo luận về những diễn biến gần đây ở vùng Caribe, nhất là những mối đe dọa và ‘đánh cắp’ các tàu chở dầu của Venezuela. Tehran đã bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela và đề nghị hợp tác trên mọi lĩnh vực để đối phó với các hành động của Mỹ, điều họ nhận thấy đã vi phạm luật quốc tế”.

Đây là vụ bắt tàu chở dầu thứ hai ở ngoài khơi Venezuela trong chưa đầy 10 ngày qua. Trước đó, trong cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp hôm 10/12 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quân đội nước này đã chặn và bắt giữ một tàu chở dầu có tên The Skipper ở ngoài khơi bờ biển Venezuela “vì một lý do chính đáng”.