Báo The Hill cho biết, lực lượng tuần duyên Mỹ với sự hỗ trợ của Hải quân Mỹ gần đây đã bắt giữ 2 tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela, gia tăng áp lực lên chính quyền Caracas.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Mỹ hôm 22/12, Tổng thống Donald Trump cho hay: "Chúng tôi sẽ giữ lại số dầu mỏ được chuyên chở trên các tàu. Có thể chúng tôi sẽ bán hoặc giữ lại chúng. Cũng có thể chúng tôi sẽ đưa số dầu này vào các kho dự trữ chiến lược… Về 2 con tàu, có thể chúng tôi sẽ thu giữ chúng”.

Tổng thống Mỹ Trump (giữa) trong cuộc họp báo hôm 22/12. Ảnh: Nhà Trắng

Theo báo The Hill, 2 tàu chở dầu bị bắt giữ ở ngoài khơi Venezuela có tên là Skipper và Centuries, với số lượng dầu thô mỗi tàu mang theo lần lượt là 1,8 triệu thùng và 2 triệu thùng.

Trong những tháng gần đây, chính quyền Trump liên tục gia tăng sức ép với Venezuela, cáo buộc các nhà lãnh đạo Caracas hậu thuẫn cho nhiều băng đảng buôn bán ma túy ở Nam Mỹ, điều Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro luôn bác bỏ.

Đến ngày 17/12, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục cáo buộc Venezuela đã “tước đoạt quyền khai thác dầu mỏ” và nhiều tài sản khác mà ông khẳng định thuộc về Mỹ.