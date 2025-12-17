Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn bài đăng hôm 16/12 trên mạng Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, Venezuela đang bị hạm đội lớn nhất từng tập hợp trong lịch sử của Mỹ Latinh "bao vây hoàn toàn". Ông Trump cũng cáo buộc chính quyền Caracas đã thực hiện nhiều hành động phạm pháp như “đánh cắp tài sản, khủng bố, buôn lậu ma túy và buôn người”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Do vậy, hôm nay, tôi ra lệnh phong tỏa hoàn toàn tất cả các tàu chở dầu bị áp trừng phạt đi vào và rời khỏi Venezuela”, ông Trump viết.

Tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng quân sự Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela.

Theo hãng thông tấn Anadolu, trong bức thư gửi Đại diện thường trực của Slovenia tại Liên Hiệp Quốc Samuel Zbogar cùng ngày 16/12, chính phủ Venezuela đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án hành vi “cướp biển hàng hải” của Washington.

“Các đơn vị quân đội Mỹ đã cưỡng chế đổ bộ lên một tàu tư nhân trên biển, khống chế và bắt cóc thủy thủ đoàn cũng như thu giữ trái phép một lô dầu của Venezuela… Chúng tôi yêu cầu phía Mỹ trả tự do cho các thành viên của thủy thủ đoàn, trả lại số dầu bị thu giữ và ngừng bất kỳ sự can thiệp nào nhằm hoạt động thương mại hợp pháp của Venezuela”, trích bức thư của chính phủ Venezuela.

Các tranh cãi liên quan đến chiến dịch của Mỹ tấn công các tàu bị nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe, ngoài khơi Venezuela đang kéo căng quan hệ giữa Caracas và Washington.