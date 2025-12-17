Châu Âu nắm giữ khoảng 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga . Ảnh: Atlantic Council

Theo RT, sau khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, các quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản chủ quyền của Nga. Trong số tiền trên, có 246 tỷ USD bị các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) phong tỏa.

Các cuộc thảo luận liên quan tới tài sản bị đóng băng của Nga đã gia tăng trong những tuần gần đây sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất sử dụng các khoản tiền này để hỗ trợ một khoản “vay bồi thường” cho Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ tại Berlin hôm 15/12, ông Tusk cho hay, Mỹ và Brussels có quan điểm khác nhau về vấn đề các khoản tiền bị đóng băng của Nga.

Thủ tướng Ba Lan tiết lộ: "Người Mỹ nói: Hãy để yên những tài sản đó của Nga". Ông cho biết, Washington lo ngại nếu EU tịch thu các quỹ bị phong tỏa, Nga sẽ có lập trường đàm phán cứng rắn hơn trong các cuộc thương thuyết nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Tuần trước, các quốc gia thành viên EU đã bỏ phiếu giữ nguyên trạng thái đóng băng tạm thời các quỹ chủ quyền của Nga. Ban lãnh đạo khối đã phải viện đến quyền khẩn cấp để vượt qua sự phản đối của các quốc gia thành viên, bao gồm Hungary và Slovakia.

Bỉ cũng bày tỏ lo ngại nước này sẽ bị bỏ rơi trước các vụ kiện của Nga. Trung tâm lưu ký Euroclear có trụ sở tại nước này nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga.

Moscow đã mô tả bất kỳ việc sử dụng nào đối với các quỹ bị phong tỏa của nước này là "hành vi trộm cắp". Cuối tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố sẽ đệ đơn kiện Euroclear để đòi bồi thường 230 tỷ USD.